《西厢记》被爆300编校错误 古籍出版「两巨头」道歉

「我只粗略看了《西厢记》一遍，就发现了300多个各种各样千奇百怪的错误。」内地教育博主「北大一五老师」日前在社媒揭露内地古籍出版「两巨头」所出版的书籍竟然出现大量错误。其中上海古籍出版社「国学典藏」系列的《西厢记》存在内容错误、文字缺漏、标点错误等多处严重问题；而中华书局「语文课推荐阅读丛书」之《世说新语》，「短短两本100多页的小册子，至少有30多处错误！」对此，两间出版社接连发布通报致歉，承认书籍存在「编校质量问题」，已全面下架。

▍中国组 ▍

「《西厢记》这可是一本出版了快10年，印行了11次的书啊」「北大一五老师」本月2日发布视频和长文批评，「这本书短短的4页前言，竟然一共出现了至少5个标点错误、8个病句、2个断句错误、3个文字内容错误……还有数不清的不规范表达，而且一个比一个越离谱！」

他举例，前言引用的「决不容写人所共晓」落了标点，应为「决不容写，人所共晓」；「而花必得蝴蝶儿逾妙」应为「而花必得蝴蝶而逾妙」。他并在书中标注错误后拍照展示，称「错误之多，令人发指！」

《世说新语》多低级错误

本月5日，这名博主又指中华书局的《世说新语（中学生版）》「低级错误一点不比上海古籍少！」，其中《王子猷雪夜访戴》中的「因起徬徨」被写作「因起伤徨」；「桓乃发厨后取之，好加理」被写为「桓乃发厨后取之，好加理复」。

「北大一五老师」自称「北大中文系毕业」，是「个体老师」，其自媒体帐号发布多条传授中小学语文知识的视频。中华书局和上海古籍出版社被称作内地古籍出版「两巨头」。前者是著名教育家陆费逵于1912年创立，百年来出版了大批典籍力作。后者前身为古典文学出版社，成立于1956年，以出版高质量古籍整理、资料集成与原创性学术研究著作为主。

内地不少网民为博主的较真态度点赞，也为当前出版社编校质量下降感到担忧。但也有人认为，博主语言攻击性强，可能是为了获取流量。