新婚女翌年出轨伴郎 二人夫妻名义生活生小孩

即时中国
更新时间：19:50 2025-12-07 HKT
发布时间：19:50 2025-12-07 HKT

陕西发生一宗不伦案件。一名女子即在新婚翌年即出轨当日担任婚礼的伴郎，二人甚至生了孩子。今年6月，二人因涉嫌重婚罪被逮捕。内地「封面新闻」周日（7日）报道，中国裁判文书网透露事件详情，陕西柞水县人民法院已对该案进行审理并作出判决。

据报道内容，28岁何姓女子于2019年12月19日与程先生登记结婚。二人举办婚礼时，郑先生担任伴郎。结婚后何女的丈夫经常外出打工，婚后第二年，何女和郑先生便开始对外以夫妻名义共同生活，并于2022年12月4日生育一名男婴。

二人公开替小孩摆满月

何女士在医院分娩期间，郑先生以配偶、夫妻身份签署委托书、患者知情同意书等文件。2023年2月，二人甚至公开在当地为孩子举办满月宴，邀请双方亲属参加。

此后，何女士带儿子在柞水县生活，费用全部由郑先生承担。2023年3月29日，郑先生因犯非法狩猎罪，被柞水县人民法院判入狱十个月，二人后来终止重婚关系。

到了今年6月，二人因涉嫌重婚罪被逮捕。柞水县法院后来审理案件。法院认为，何女有配偶，郑先生明知她有配偶，二人仍以夫妻名义共同生活，并生育一子，其行为构成重婚罪，应予惩处。法院判决，何女犯重婚罪，判囚一年缓刑二年；郑先生犯重婚罪，判处囚十个月。
 

