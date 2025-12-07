北京女大马酒店离奇堕楼身亡 与丈夫到当地度假

一名年约30岁的中国女游客周日（7日）在马来西亚沙巴首府亚庇（Kota Kinabalu）一间酒店的九楼堕下，当场身亡。

新加坡《联合早报》引述当地传媒报道，警方早上约7时接报，指哈芝沙曼路（Jalan Haji Saman）的一家酒店发生堕楼事件。到场医护人员证实女子当场身亡，警方目前正在展开进一步调查，以确定事故的真正原因。



另有消息指，死者是来自北京，网上流传现场相片所见，死者堕下时，压毁路边一辆私家车。警方调查显示死者是与丈夫一同到当地度假。死者遗体目前已被送往医院进行验尸以确认死因，此案暂列为猝死案处理。