Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南宁3女图悭千元行李超重费 机场玩时装层层叠全著上身︱有片

即时中国
更新时间：07:00 2025-12-08 HKT
发布时间：07:00 2025-12-08 HKT

搭飞机行李超重要加钱，人超重则无问题。广西日前有3名女生，因行李超重被索千元人民币附加费，3女为了省钱，于是在机场把大量衣服一层层的穿上身为行李减磅，期间还有陌身人帮手著衫。

陌生人协助拉衫上身

网民「羊」日前与两名友人，到广西南宁的吴圩机场，准备搭机出外旅游，却因误解行李规定而狼狈不堪。

「羊」 表示，她误会了7KG的限重，是指行李箱，个人随身携带的不算数，但抵达机场办手续时才获告知，免费的7KG行李是总重量。

由于3人的行李均超重，要额外付1000元人民币的附加费，「羊」 与友人于是决定把超出的重量穿上身，以回避被「罚款」。

「羊」 她们3人在机场把所有行李打开，把所有衣物倒出，不顾仪态地把有机会穿上身的服饰，一层层地往身上穿，不能穿的也绑在腰上。

期间，更有来自马来西亚的女游客，看著「羊」 玩衣服层层叠觉得有趣，在旁出手帮助，把衣服硬拉硬套在身上。

「羊」 笑言，自己一生爱时尚，没想到有日可以穿出这样「恶心的搭配」。

影片上架后，迅即爆红，3日之间获赞8.8万，留言超过6300条。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
立法会选举结果即时更新︱会计界功能界别：黑马吴锦华跑出 现任黄俊硕「落马」
政情
8小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
6小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
13小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
2小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
21小时前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
13小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
13小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
21小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
1小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT