南宁3女图悭千元行李超重费 机场玩时装层层叠全著上身︱有片

搭飞机行李超重要加钱，人超重则无问题。广西日前有3名女生，因行李超重被索千元人民币附加费，3女为了省钱，于是在机场把大量衣服一层层的穿上身为行李减磅，期间还有陌身人帮手著衫。

陌生人协助拉衫上身

网民「羊」日前与两名友人，到广西南宁的吴圩机场，准备搭机出外旅游，却因误解行李规定而狼狈不堪。

「羊」 表示，她误会了7KG的限重，是指行李箱，个人随身携带的不算数，但抵达机场办手续时才获告知，免费的7KG行李是总重量。

由于3人的行李均超重，要额外付1000元人民币的附加费，「羊」 与友人于是决定把超出的重量穿上身，以回避被「罚款」。

「羊」 她们3人在机场把所有行李打开，把所有衣物倒出，不顾仪态地把有机会穿上身的服饰，一层层地往身上穿，不能穿的也绑在腰上。

期间，更有来自马来西亚的女游客，看著「羊」 玩衣服层层叠觉得有趣，在旁出手帮助，把衣服硬拉硬套在身上。

「羊」 笑言，自己一生爱时尚，没想到有日可以穿出这样「恶心的搭配」。

影片上架后，迅即爆红，3日之间获赞8.8万，留言超过6300条。