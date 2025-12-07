文革电影《芳华》解读片遭下架 点阅达3700万引年轻网民怀念时代

2017年由中国名导演冯小刚执导、以文革为背景的电影「芳华」，近日引起网友热议。一名电影博主近日解读该部影片，相关内容引发年轻网友怀念文革，在5日被迫下架，而总点阅播放量已突破3700万。《环球时报》前总编辑胡锡进评论指出，文革十年是地地道道的内乱。

影片网站「哔哩哔哩」（bilibili，又称B站）博客「聊会电影吧」11月陆续上传影片，对「芳华」进行深度解读，每集约半小时。第3集于11月29日发布后完成最后更新，这一周在内地社群平台引起讨论，即便是在深夜凌晨时段，也有数万人同时观看。

电影「芳华」是2017年由中国名导演冯小刚执导、以文革为背景。「芳华」剧照

电影「芳华」是2017年由中国名导演冯小刚执导、以文革为背景。「芳华」剧照

电影「芳华」是2017年由中国名导演冯小刚执导、以文革为背景。「芳华」剧照

电影「芳华」是2017年由中国名导演冯小刚执导、以文革为背景。「芳华」剧照

胡锡进指文革是地地道道内乱

「芳华」是根据曾是解放军舞蹈演员、作家严歌苓同名小说改编，讲述1970年代文革时期文工团青年之间的故事。2017年「芳华」上映时，由于涉及多段敏感历史题彩，当时便分为内外不同版本发行上映。

解说影片刻画干部子弟与草根民众境遇的迥异，折射出社会不公，引发年轻人对「芳华」的共鸣与著迷，也触动了对文革解释的敏感神经。

新加坡《联合早报》报道，「聊会电影吧」的影片引起关注的一个原因，是因为解说影片暗指男主角黄轩饰演的刘峰一角，形似「四人帮」的成员王洪文。

报道称，中国对于文革的定调，是一场由前中共领导人毛泽东错误发动，被反革命集团利用，给中共、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

深夜数万人同时观看

解说影片隐晦的挑战中共官方论述，指文革由「那群官宦子弟最后赢得了全面胜利，资源、政策、市场、时代红利全部占尽」，并以「大哥」代称毛泽东，称赞「大哥当年您的思想过于超前，已经近乎神人，这是我们根本无法比拟的......多年以后在现实中碰得头破血流，苟延残喘，才逐渐理解了您当年的坚持」。

目前这3段解读「芳华」的影片已在b站遭到下架，网路知识分享平台「知乎」上也无法搜寻到有关「芳华」的文章，原因仍然不明。

《环球时报》前总编辑胡锡进发表评论指出，在互联网上，荒诞和深刻是能够穿越的，带节奏是强有力的接力赛，比传销还让人著迷、亢奋，汇入洪流加强了每一个参与者的存在感。这是互联网时代特有的一种群体权力。



他写道：改开之前那十年的运动，是地地道道的内乱。一些在那之后很久才出生的年轻人不了解它，可以理解。但一些经历过它的人和了解历史的学者赞美它，只能说他们做人有问题！