中国驻津巴布韦大使馆发布提醒 吁企业及公民加强安全防范

即时中国
更新时间：15:35 2025-12-07 HKT
发布时间：15:35 2025-12-07 HKT

中国驻津巴布韦大使馆周六（6日）发布安全提醒，提醒在津中国企业、机构和公民进一步提高风险意识，加强安全防范，确保人身和财产安全。

使馆指，近期获悉多宗涉及在津中资企业和中国公民安全事件，一些企业驻地、办公场所和矿区遭持枪抢劫，一些中国公民所乘车辆被砸、被抢造成财产损失，另有多名中国公民遭遇交通事故导致人员伤亡。

使馆提醒企业和公民，应密切关注当地安全形势，注意使馆、商协会和侨团以及津政府、媒体等发布的风险提示；如遇紧急情况应保持冷静，避免与犯罪分子发生肢体冲突，以确保人身安全为要。

相关新闻：津巴布韦中资矿企遭劫 一中国公民受枪伤身亡

使馆亦建议企业全面升级安防设施，加强对员工安全培训和应急演练。依法合规经营，尊重当地宗教和风俗习惯，与当地社区保持良好关系；关心关爱员工，依法妥善处理矛盾纠纷，切实保障劳工合法权益。
 

