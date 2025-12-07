照抄《人名大全》︱频繁出现各地造假公告 网封「全国最忙五人组」

百度文库一份名为《10000中国普通人名大全》的文档，近日牵出多宗涉嫌造假事件。文档上的虚假人名被直接复制用于政府标案评审、比赛获奖者甚至公益项目受助名单。官媒直指这种「形式公开」很可能成为腐败的遮羞布，网民则批评「连造假都敷衍」。

包括政府招标比赛获奖名单

《人名大全》中「张吉惟、林国瑞、林玟书、林雅南、江奕云」5个名字，近日被曝频繁出现在采购评审、比赛获奖名单、行政处罚公示等不同场景，其中有政府采购案涉款达3000多万元（人民币，下同），被调侃为「全网最忙五人组」。

其中杭州师范大学人文学院官网发布的福彩公益金项目受助对象公示中，多人与《人名大全》的姓名及排序脗合。校方昨日证实，有工作人员弄虚作假，简单采用网络名单，并透露该项目实际支出45万元，没有直接发放现金，全用于发放学习用品等实物，资助两间山区小学。学校将根据核查情况，对相关人员作出严肃处理。

「央视网评」说，这种「形式公开」很可能成为腐败的遮羞布。「采购名单造假可能是为了给关系户开绿灯，处罚名单造假或许是为了掩盖执法缺位，赛事名单造假没准是想借机敛财」，最终受损的都是公共利益和群众权益。