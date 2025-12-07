Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

照抄《人名大全》︱频繁出现各地造假公告 网封「全国最忙五人组」

即时中国
更新时间：09:08 2025-12-07 HKT
发布时间：09:08 2025-12-07 HKT

百度文库一份名为《10000中国普通人名大全》的文档，近日牵出多宗涉嫌造假事件。文档上的虚假人名被直接复制用于政府标案评审、比赛获奖者甚至公益项目受助名单。官媒直指这种「形式公开」很可能成为腐败的遮羞布，网民则批评「连造假都敷衍」。

包括政府招标比赛获奖名单

《人名大全》中「张吉惟、林国瑞、林玟书、林雅南、江奕云」5个名字，近日被曝频繁出现在采购评审、比赛获奖名单、行政处罚公示等不同场景，其中有政府采购案涉款达3000多万元（人民币，下同），被调侃为「全网最忙五人组」。

其中杭州师范大学人文学院官网发布的福彩公益金项目受助对象公示中，多人与《人名大全》的姓名及排序脗合。校方昨日证实，有工作人员弄虚作假，简单采用网络名单，并透露该项目实际支出45万元，没有直接发放现金，全用于发放学习用品等实物，资助两间山区小学。学校将根据核查情况，对相关人员作出严肃处理。

「央视网评」说，这种「形式公开」很可能成为腐败的遮羞布。「采购名单造假可能是为了给关系户开绿灯，处罚名单造假或许是为了掩盖执法缺位，赛事名单造假没准是想借机敛财」，最终受损的都是公共利益和群众权益。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
22小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
14小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
23小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
20小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
14小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
23小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
11小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
17小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
17小时前