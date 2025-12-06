Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

携程与柬埔寨合作引担忧 网民急删账号：不想接诈骗电话

更新时间：14:07 2025-12-06 HKT
发布时间：14:07 2025-12-06 HKT

中国在线旅游巨头携程集团与柬埔寨国家旅游局合作，引发部分中国网民担忧此前曾发生信息泄露事件的携程，可能会在此次合作中将个人信息暴露给柬埔寨相关诈骗园区，因此不少用户表示将注销携程账户。

携程集团周一（12月1日）与柬埔寨国家旅游局在上海举行营销合作签约仪式。柬埔寨国家旅游局行政总裁金米尼（Kim Minea）与携程集团副总裁陈冠其共同签署合作协议，标志著双方在旅游推广领域正式建立战略合作伙伴关系。

携程集团。

 

消息一出，内地网络上引发热议。不少网民称将开始注销携程账户，「账户永久注销成功」的截图据悉在微信朋友圈「洗板」。

有网民说：「用了八年的携程帐号，昨晚注销了，宁可多花钱买机票，也不想接到柬埔寨的诈骗电话。」也有人连夜取消绑定手机号和银行卡，称「晚一步信息就没了」。

网民的担忧除了柬埔寨的安全问题外，还与携程有前科相关。2014年，携程曾因安全漏洞导致用户敏感信息泄露，包括姓名、身份证号和银行卡信息；2018年又因过度收集信息被工信部约谈。

尽管携程官网列出多项安全保障措施，网民仍对个人信息流向诈骗集团心存疑虑，调侃称：「在柬埔寨要是被绑架，携程能救我吗？」
 

