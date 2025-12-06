义乌进出口首破7000亿 增长逾25% 文创商品东盟大卖

美国总统特朗普今年重返白宫后，再度发起关税战，一年将过，内地外贸保持韧性，其中有「全球小商品超市」之称的浙江义乌市，今年头10个月的进出口规模不跌反升，首次突破7000亿元（人民币，下同）大关，同比增长25.2%，创历史新高。这主要得益于积极拓展非美国市场，其中对东盟进出口增长达51%。有商家赞东南亚国家年轻人口多，具情绪价值的中国制文创商品大卖。

在义乌国际商贸城「美慈美」店舖，五颜六色的杯子成为一道独特风景线。「印尼、马来西亚等国家都有我们的重要客户，今年仅这两个国家我们的销售额大概达到了近6000万元，大约增长了10%。」浙江在线引述老板娘桂美琴说，「我们的杯子质量好，品牌在印尼已经产生了一定的影响力。今年我们也在不断开拓新的市场，像迪拜、巴基斯坦、乌兹别克等国都在今年有了我们的客户。」

特朗普4月初宣布向全球多地征收所谓「对等关税」，其中对华征收约34%的税率。尽管面对「关税年」，但根据义乌海关12月4日公布的数据显示，今年前10个月，义乌全市进出口规模突破7000亿元大关，达7011.9亿元，已超去年全年进出口规模，同比增长25.2%，创下历史新高；其中，出口6150.6亿元，同比增长24.4%；进口861.3亿元，同比增长31.1%。

「特别喜欢有情绪价值的产品」

美国的关税倒逼义乌商家更努力拓展其他市场。义乌海关统计分析科副科长徐晓冰说，前10个月与义乌有进出口贸易的国家和地区增至230个。义乌在泰国、越南等东盟国家举办了各式各样的产品展销会，上月还在印尼举办了义乌文化用品展览会。

「这次我们去了将近100间企业，这次雅加达展会整体超越我们的想像，今年意向成交额估计能够达到一个亿左右。」义乌文化用品协会会长黄昌潮表示：「东盟地区人口比较多，又年轻化，年轻人看到我们这种有情绪价值的产品 ，他们特别喜欢。」

同样快速增长的还有汽车零配件出口。义乌今年前10月出口汽车零配件99.9亿元，同比增长61.6%。「发动机是我们主要的出口产品，德国、匈牙利都有我们的客户。」义乌市极光湾（义乌）动力总成有限公司关务经理冯新说，「今年，我们开始给某全球知名车企供货，这说明我们产品的质量得到了更多国际高端头部品牌的认可。」

商户：流失美国客户对我们影响不大

义乌虽只是浙江下辖一个县级市，但自上世纪80年代初起，逐步由经营露天市场发展成全球闻名的「世界小商品之都」，被视为外贸的风向标。尽管今年美国再挑起关税战，但义乌市场未受太大冲击，当地的全新商贸综合体「全球数贸中心」10月如期启用。

「美国客户对我们影响不大，」像义乌的许多摊贩一样，龚浩（音）曾把塑料夏威夷花环、派对彩带和兔耳朵卖给美国人。他对美国《纽约时报》表示，今年他失去了美国客户，但获得了欧洲和东南亚的新买家。

义乌商户周女士的橡胶鸡、鸭子和其他挤压玩具有近25%销往美国。她公司的玩具在7月和8月为美国进口商交付了全年定单，她给了客户5%的折扣，以缓解关税导致的成本上涨冲击。与此同时，她正将曾在美国流行的小商品转向东南亚和南非。

电子商贸发展令义乌更容易寻找到美国以外的「替代市场」。周女士和数十间其他玩具公司入驻义乌全球数贸中心。

据报道，官方允许摊贩使用绕过中国「防火长城」的互联网，这样他们就能在TikTok和YouTube等境外平台上兜售商品，寻找客源。