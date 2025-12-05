马克龙访华‧拆局｜学者：「经贸平衡」难重大突破

俄乌冲突的和平解决以及所谓中欧「经贸平衡」问题，被指是马克龙此行最为关切的诉求。北京外国语大学教授王朔分析，在俄乌冲突陷入胶着的背景下，马克龙希望中国劝和促谈，为和谈提供某种「担保」；随着法国及欧洲对华贸易逆差扩大，所谓「平衡」问题已引发欧洲焦虑。中国人民大学教授时殷弘则相信，这次访问重心集中贸易领域，难有重大突破，尤其在台湾议题、俄乌战争，以及北约在印太地区的军事行动等长期存在的分歧上，双方立场和做法难以发生实质性变化。

英国首相斯塔默与德国总理默茨明年初将相继访华。观察者网引述学者王朔指出，马克龙此行旨在推动俄乌和平、经贸平衡、战略对话与人文交流，并为后续西方多国领导人访华「探路」，既要拉近对华关系，又要顾及欧洲盟友与美国反应，还需平衡法国国内舆论。因此，他在各议题上的表态程度有待观察。

他认为，近年欧洲既忌惮中国挑战，又无法割舍中国市场与发展红利，这种「既要经贸合作，又要视中国为竞争对手」的矛盾心态，导致中欧竞争日益激烈的同时，合作需求却不降反升。

学者时殷弘则对台湾中央社指，马克龙此访的重心主要集中在贸易领域，而即使是贸易方面的预期，也受到经济下行限制，且要考虑到美国总统明年4月访华的要求，特别是在购买大量波音客机方面，以此来平衡空中巴士客机的销售。