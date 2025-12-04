Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖北妇跪求丈夫买¥299羽绒服 网民：女人经济不独立的悲哀

即时中国
更新时间：12:15 2025-12-04 HKT
发布时间：12:15 2025-12-04 HKT

湖北近日发生妻子疑为了一件只值¥299羽绒服，当众下跪求丈夫购买，却换来冷酷指责及拒绝。事件在网上疯传，认为事件警惕女性必须经济自主，生活才能有尊严。

网传影片显示，12月2日在湖北某个商场，一名穿著红色外套，打扮朴实的妇人，在一间时装店门外，跪在地下哀求疑是她的丈夫：「就买这件吧，天太冷了，孩子也需要一件厚外套。」

妇人还拉著丈夫衣角，不肯松手，希望对方答应买衣服。

不过，衣著相对妻子明显光鲜许多的男子，却一副不耐烦的样子，双手叉腰责备妻子，始终拒绝买衣服。骂完一轮后，男子便转身离开，留下无助妻子继续跪坐地上。

影片可见，妇人疑似要求丈夫买的一款羽绒服，售价为299元人民币。

事件在网上造成很大回响，许多人批评男子狠心拒绝妻子的态度，又指从夫妇二人打扮的差异，反映其家庭是男尊女卑，不少网民概叹，「女子必须经济独立」、「男子连299买件衣服给孩子也拒绝，太狠心了」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
5小时前
02:46
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
10小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
18小时前
01:22
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
7小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
19小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
3小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
22小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
20小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
19小时前