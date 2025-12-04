湖北妇跪求丈夫买¥299羽绒服 网民：女人经济不独立的悲哀

湖北近日发生妻子疑为了一件只值¥299羽绒服，当众下跪求丈夫购买，却换来冷酷指责及拒绝。事件在网上疯传，认为事件警惕女性必须经济自主，生活才能有尊严。

网传影片显示，12月2日在湖北某个商场，一名穿著红色外套，打扮朴实的妇人，在一间时装店门外，跪在地下哀求疑是她的丈夫：「就买这件吧，天太冷了，孩子也需要一件厚外套。」

妇人还拉著丈夫衣角，不肯松手，希望对方答应买衣服。

不过，衣著相对妻子明显光鲜许多的男子，却一副不耐烦的样子，双手叉腰责备妻子，始终拒绝买衣服。骂完一轮后，男子便转身离开，留下无助妻子继续跪坐地上。

影片可见，妇人疑似要求丈夫买的一款羽绒服，售价为299元人民币。

事件在网上造成很大回响，许多人批评男子狠心拒绝妻子的态度，又指从夫妇二人打扮的差异，反映其家庭是男尊女卑，不少网民概叹，「女子必须经济独立」、「男子连299买件衣服给孩子也拒绝，太狠心了」。