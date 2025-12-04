上海地铁｜女孩疲惫坐「关爱座」 大妈连番扯帽逼让座

上海地铁一名大妈要求坐关爱座的女孩让座被拒，动手掀对方帽子，并多次对女孩「指指点点」，事件在网上引发争议。

据内媒报道，上海的李女士在社交媒体发布短片称，上海11号线花桥站早繁忙时段，一名大妈因要求女孩让出「爱心座」（港称关爱座）遭拒，连翻动手掀女孩帽子。

相关新闻：道德绑架？｜高铁光头男要求让座被拒 遭骂「畜生」年轻男一句KO｜有片

目击者李女士称，她从花桥站（11号线起点站）上车后不久，就听到车厢内传来争吵声，起初并未在意，直到听到有人喊「不要动手」才留意。

李女士说，她看到身穿黄色衣服的大妈反复强调该座位是爱心座，要求女孩必须让座，而女孩则解释自己也非常疲惫，不想让座，没想到大妈情绪激动，直接上手掀了女孩的帽子，还多次用手戳向女孩头部。

相关新闻：公然猥亵？︱上海老翁地铁逼让座 硬坐女客大腿扭磨露得戚表情︱有片

对于此事，李女士表示，她现场观察到大妈的腿脚和肢体行动看起来并无不便；同时上海11号线早繁忙时段人流量很大，不少年轻人从花桥站到市区通勤单程就要近1小时，女生不愿让座的心情完全能理解，即使大妈确实有入座需求，也可以温和沟通，或是找乘务员帮忙协调，动手掀帽子的行为实在不妥。

而地铁工作人员回应称，倡导文明乘车，可以主动让座，但没有普通乘客不可坐爱心专座的相关规定。

相关新闻：深圳地铁︱阿婆上车即放细路到女客身上 正义哥制止全网激赞︱有片

对此，网民纷纷留言热议，有人支撑女孩：「年轻人，尊老爱老爱幼是应该的，但是，老人不能倚老卖老。」「年轻人身体不舒服、特别累的时候也应属『弱』或『病』的范畴，坐此位置也未尝不可。」「坦白说可能这些年轻人上班也挺累的，所以大家都不想动。」

不过，也有人称女孩应该让座：「见了老年人或者残疾人坐在老弱病残座上不主动让坐，被戳两下有什么了不得。该戳。」「爱心座椅确实应该老弱病残孕优先使用的啊，这也成问题了？」「现在年轻人不如十几年前的年轻人愿意让座了，甚至爱心座也要占著。」