史上最严︱限速无副座储物归零 新国标「电鸡」全民劣评

即时中国
更新时间：22:15 2025-12-03 HKT
发布时间：22:15 2025-12-03 HKT

内地12月1日起全面实施电动单车（电鸡）强制性新国标（GB 17761—2024），由于过度著看安全性，令新国标「电鸡」变为行动慢上斜无力，最为接娃的妈狠评的，是新规下，车辆再无副座供孩子乘座，又没有了储物空间，头盔雨衣无处可放。

妇女难接送孩子上学

新国标电动单车，据指可达到火灾风险降低80%、事故率同比下降18%目标。新规「电鸡」的重量、长度、速度等全部受到限制。例如，新标准下，车鞍座长度要≤35cm，令许多车型也被逼仅设单人座位；车重又要≤55kg，车厂也因而要取消车筐及后备箱；防火要求下，座位垫又要改用硬泡沫或铁皮制造；速度方面，最高时速只有25公里，超速即断电。

许多民众在网上抱怨，指「电鸡」多为妇女接送小童之用，新国标下，根本没有座位可供子女使用；没有储物空间，出行必需的头盔与雨衣等又无法存放；新防火座垫「冬寒夏热」外，又容易脱落丢失；限速规定，令通勤时间增加，快递车手最受影响，此外，新国标电单车面对爬坡时也有心无力，出现困难。

目前，内地有达3.8亿「电鸡」用户，主要是家庭用家，由于他们对电动单车有特定要求，新国标下最受影响，普遍对新设计感到不满，批评标准设定时没有实际考虑使用人群，才出现各种反人类设计。

 

