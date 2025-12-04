催生新招？︱北大研究指生3胎死亡风险最低 网民群嘲：没力气上吊

内地为应对人口老化，近年不断宣传早生多生，常成网民热话。近日，北京大学发表一项研究，指女生生育最少3-4名小孩，死亡风险最低。话题一度成为热搜，网民大多嘲笑该研究离地，「确实，要照顾3-4名小孩，累得连上吊的气力也没有」。

称多生一个乳癌风险降18%

综合内媒报道，北京大学公共卫生学院孙点剑副研究员等学者，近日在《中华医学杂志（英文版）》发表一项《基于50万中国男女的前瞻性伫列研究：子嗣数量与全表型疾病及死亡风险的关联谱》的研究，在基于中国慢性病的前瞻性研究项目，对51万名中国成年人进行12年的追踪调查，以了解子女数量如何影响父母健康和寿命。

研究结果指，无子女者面临更高的精神疾病、心血管疾病风险，患有慢性病的无子女男性和女性死亡风险分别比有子女者高37%和27%；但子女数量并非越多越好，女性每多生一个，乳腺癌风险降低18%，但胆石症风险增加4%。

女性患者的最低死亡风险出现在三到四个子女之间，呈现非线性关系，这表明生育对健康的影响是多维度的，既涉及子女提供的情感和经济支援，也包括抚养压力、生活方式改变等复杂因素的交织作用。

网民迅速将焦点对准女性生育3-4孩死亡风险最低一点上，纷纷留言嘲笑调侃，「人口断崖下降，国家新式催生」、「如果多生就能长寿，秦始皇岂不该赢麻了」、「我要是养四个娃，没病死先累死了」、「确实是没力气上吊了，毕竟直接累死了」、「生孩子要真有那么多好处生育率能那么低吗」、「北大就研究这种东西吗真是」、「这个研究的家庭生了几个」。

也有网民质疑，研究者是否把相关关系当成了因果关系；也有网民指出，中国长期实行计划生育，质疑调查抽样方法。