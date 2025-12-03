网络打赏乱象频现 中央网信办处置逾7.3万个违规直播间

「网信中国」微信公众号周三公布，「清朗·整治网络直播打赏乱象」专项行动启动一个月以来，中央网信办指导网站平台深入整治网络直播打赏乱象，累计处置逾7.3万个违规直播间、逾2.4万个违规账号，指导网站平台发布治理公告和典型案例28期。

通报指，专项行动期间，中央网信办指导督促网站平台，紧盯低俗团播引诱打赏、虚假人设诱骗打赏、诱导未成年人打赏和刺激用户非理性打赏等突出问题，持续加大清理处置力度，完善打赏规则和管理制度，规范直播打赏营利行为。

部分网络直播涉及擦边色情。央视截图

部分网络直播平台须完善打赏规则和管理制度。央视截图

部分网络直播平台刺激用户非理性打赏。央视截图

中央网信办指导督促网站平台对打赏乱象进行整治。网信办官网

各网站平台积极履行主体责任，加强直播打赏规范管理。其中，抖音平台制定完善直播团播内容管理、直播团播机构管理等规范，持续加强团播制度建设。快手、斗鱼平台围绕直播著装、舞蹈动作、行为互动和内容表达等维度，细化审核标准，全面收紧管理尺度。

腾讯平台打造升级敏感部位检测、性感动作识别和多人出镜锚定等多维立体识别模型，提升低俗「擦边」行为识别能力。陌陌平台全面梳理各直播场景榜单，调整优化排名规则，防范通过非理性、高额打赏等方式恶意提升排名。

映客平台合理调降打赏金额，进一步限制单个礼物最高金额和单次打赏最高金额。秀色平台对单笔大额打赏或短时间内连续高额打赏，设置打赏「冷静期」。小红书、花椒平台完善打赏提醒功能，引导理性消费。

中央网信办下一步将持续压实网站平台主体责任，督促网站平台深入整治网络直播打赏乱象，进一步优化打赏规则和相关功能玩法，对主体责任履行不力的网站平台依法严惩，推动建立完善长效治理机制，构建良好网络直播生态。

