Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

网络打赏乱象频现 中央网信办处置逾7.3万个违规直播间

即时中国
更新时间：16:30 2025-12-03 HKT
发布时间：16:30 2025-12-03 HKT

「网信中国」微信公众号周三公布，「清朗·整治网络直播打赏乱象」专项行动启动一个月以来，中央网信办指导网站平台深入整治网络直播打赏乱象，累计处置逾7.3万个违规直播间、逾2.4万个违规账号，指导网站平台发布治理公告和典型案例28期。

通报指，专项行动期间，中央网信办指导督促网站平台，紧盯低俗团播引诱打赏、虚假人设诱骗打赏、诱导未成年人打赏和刺激用户非理性打赏等突出问题，持续加大清理处置力度，完善打赏规则和管理制度，规范直播打赏营利行为。

部分网络直播涉及擦边色情。央视截图
部分网络直播涉及擦边色情。央视截图
部分网络直播平台须完善打赏规则和管理制度。央视截图
部分网络直播平台须完善打赏规则和管理制度。央视截图
部分网络直播平台刺激用户非理性打赏。央视截图
部分网络直播平台刺激用户非理性打赏。央视截图
中央网信办指导督促网站平台对打赏乱象进行整治。网信办官网
中央网信办指导督促网站平台对打赏乱象进行整治。网信办官网

各网站平台积极履行主体责任，加强直播打赏规范管理。其中，抖音平台制定完善直播团播内容管理、直播团播机构管理等规范，持续加强团播制度建设。快手、斗鱼平台围绕直播著装、舞蹈动作、行为互动和内容表达等维度，细化审核标准，全面收紧管理尺度。

腾讯平台打造升级敏感部位检测、性感动作识别和多人出镜锚定等多维立体识别模型，提升低俗「擦边」行为识别能力。陌陌平台全面梳理各直播场景榜单，调整优化排名规则，防范通过非理性、高额打赏等方式恶意提升排名。

映客平台合理调降打赏金额，进一步限制单个礼物最高金额和单次打赏最高金额。秀色平台对单笔大额打赏或短时间内连续高额打赏，设置打赏「冷静期」。小红书、花椒平台完善打赏提醒功能，引导理性消费。

中央网信办下一步将持续压实网站平台主体责任，督促网站平台深入整治网络直播打赏乱象，进一步优化打赏规则和相关功能玩法，对主体责任履行不力的网站平台依法严惩，推动建立完善长效治理机制，构建良好网络直播生态。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
21小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 13:56 HKT
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
2025-12-02 15:30 HKT
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
4小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
7小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 警方稍后交代火警最新情况
突发
6小时前
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
影视圈
2025-12-01 18:00 HKT