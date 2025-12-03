死神来了｜员工生乌粉当黑胡椒 误制毒饺子杀老板

乌鲁木齐市中级人民法院11月28日公布一份民事判决书，判决书显示，2023年12月21日，推拿店足疗按摩技师贺某调馅包饺子时，误将「生乌」粉末当作黑胡椒加入饺子馅。随后，推拿店老板邓某和师傅陈某到达推拿馆，三人一起食用饺子后均出现乌头碱中毒，其中邓某经抢救无效死亡。事后，邓某家属将贺某、陈某诉至法院索赔80余万元（人民币，下同）。

公开资料显示，口服纯乌头碱（生乌粉）0.2mg即可中毒，口服3—5mg可致死。

从中国裁判文书网获悉，11月28日，乌鲁木齐市中级人民法院公布二审判决书，驳回陈某的上诉请求，维持原判。



此前，新市区人民法院一审认定：死者邓某作为推拿店经营者及具备医学背景的从业者，未将有毒药材「生乌」与普通调料分开存放，导致误用风险；在确认乌头碱中毒后，未及时采取专业救治措施，中毒期间仍为顾客按摩，加快了毒性扩散，最终延误了抢救时机，对自身死亡后果存在重大过错，承担 70% 责任。



法院又指出，贺某误将「生乌」 粉末当作黑胡椒加入饺子馅引发中毒，操作过失与损害结果存在因果关系，承担 20% 责任；陈某作为专业医师，知晓乌头碱中毒后未建议及时就医，对损害结果扩大存在过错，承担 10% 责任。一审最终判决贺某、陈某共计赔偿邓某家属36万余元。

