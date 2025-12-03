美团宣传片︱设计师做骑手三个月买天价相机 被轰「把生存写成童话」

外卖员为两餐争取每张订单，用汗水换来简单生活，惟内地外卖平台美团近期发布一则宣传片中，因内容被批「脱离现实」遭网民痛批，最终下架收场。

据悉，这段近3分钟的宣传片，以「她用外卖开启了另一种人生」为主题，讲述一名前平面设计师转行送外卖的故事。



片中女主角自述因不满办公室刻板工作，主动「转跑道」成外卖骑手。片中用上各种唯美画面，以第一视角传递「送外卖能随时欣赏沿途风景」、「离梦想更近」的理念。



女主角更提到，「通过三个月送外卖的收入，买了台新相机」。有眼利网民发现，片中相机价值1.5万元（人民币‧下同）。



有人用上2025年外卖行业真实收入水平资料计算，多数城市骑手每单收入约3至8元，若按片中女主角每日接30张订计算，月收入普遍不足5000元。而一线城市头部骑手需日均跑50单以上、月工作超30天才能月入过万。所以普通骑手在三个月内不吃不喝赚钱买1.5万元相机，有人调侃「把生存写成童话」。

又有网民表示，真实骑手每分每秒与时间竞赛，「欣赏风景」是完全脱离现实。有人批评宣传片「感觉既不尊重外卖员，也不尊重真正爱好摄影的人。」

宣传传未几即登上热搜，面对外界狠批，宣传片最终被下架。