东京飞上海︱传乘客要求调位不果大閙机舱 春秋航空航班折返成田

不少旅客搭飞机都希望亲友能坐在自己身边，由于种种原因未必能如愿以偿。昨晚，内地春秋航空一架由日本东京飞往上海的航班，疑因乘客无法与亲人同坐而大闹机舱，最终令飞机折返东京。



内地极目新闻报道，当地时间周一（1日）晚上，春秋航空由日本出发，编号IJ005次的航班起飞后个多小时后紧急返航，于当地时间晚10时40分左右降落东京成田国际机场。

乘客大閙飞机后，航班要折返东京成田机场。极目新闻

航班管家APP显示，该航班原计划当地时间晚7时43分从日本东京飞往上海。



到了周二（2日）凌晨，多名机上乘客表示，目前仍然滞留在机场，由于航空公司未提供住宿，只能睡在长椅上，等待后续飞机补班。



乘客小丁（化名）透露：「有一对同行的男女没有分到一起的座位，登机后男方想要求机舱服务员安排他们换到一起，空乘没有同意，他们就发生了言语争论，然后空乘选择报警，飞机开始返航。」

另一位乘客白晨（化名）表示，当时该男子和人员纠缠近2个小时，在飞机返航落地后，男子被当地警方带走了。



白晨续称，机场、航空公司并未安排滞留的旅客住宿，只是给每人提供一万日元（约500港元）的补偿，航班改起飞时间为当地周二上午10时。