吸毒纪录封存惹议 官方否认护特权 旨在惩戒与挽救间寻平衡

即时中国
更新时间：08:38 2025-12-02 HKT
发布时间：08:38 2025-12-02 HKT

官方近日修订出台的新版《治安管理处罚法》宣布，将吸毒、嫖娼等违法行为纪录纳入封存范围，引发舆论对于「新法是否为特定人群开绿灯」的质疑。央视新闻前日解读称，每年超过800万曾受治安处罚群体期待能「摆脱终身标签」，因此相关纪录封存不意味着保护某些特定人群，而是对所有人的同等保护。同时纪录封存不意味完全消除，新规并非「纵容违法」，而是旨在惩戒与挽救之间寻求平衡。

新规将于2026年1月1日起施行。其中第136条规定，违反治安管理的纪录应当予以封存，不得向任何单位和个人提供或者公开，但有关国家机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。

内地执法机构不时在校内进行禁毒宣传。新华社
今次治安违法纪录封存针对的是「尚不构成刑事处罚」的行政违法行为，如吸毒、殴打他人、赌博、嫖娼等。以吸毒行为为例，若仅因吸食少量毒品被行政拘留，其纪录适用封存制度；若因走私、贩毒构成刑事犯罪，则不适用此封存规则。此外相关纪录仍完整留存于公安系统，未被彻底删除。

网民纷反对 指纵容违法

相关新规引发网友广泛争议。新疆兵团女子强制隔离戒毒所抖音帐号11月27日转载介绍了上述新规，江苏南通文旅部门官方帐号「南通文旅」直接在评论区留言「哪位少爷吸了？」，获大量点赞和转发一夜涨粉400万。不少网民纷纷发帖反对，直指新规或纵容违法，担忧权贵滥用特权。

对此央视新闻30日发报道引述中国人民公安大学侦查学院教授包涵等多名法学专家解读称，设立治安违法纪录封存制度，是因为有超800万曾受治安处罚群体，需要「摆脱终身标签」。这些案件中不少是涉及小额盗窃、推搡打架等轻微违法，今次新规彰显了法治进步，它既不是否定过去，也不是纵容错误，而是在惩戒与挽救之间寻求平衡，给真心悔改者一个重新开始的可能。

报道引述多个相关案例。比如26岁的山西姑娘小王4年前因与男友感情纠纷打架，被警方拘留3天，从此她的生活轨迹改变，在高铁站等一些公共场所，身份证查验机器发出的异常警报声音是她几年来出行最大的困扰。

报道也指出，纪录封存并不是「风险隐身」，公众担心的「吸毒者从事高危职业」问题，目前在法律层面已有多重防线，纪录封存不会削弱职业准入监管。比如网约车司机、幼师、保安等关键岗位有「无吸毒纪录」的准入要求，招聘者仍可以查询到过往纪录。

