国考放宽「35岁」上限后首战 371万人争3.8万公务员岗位

内地的2026年国家公务员公共科目笔试周日（11月30日）开考，在撤销35岁门槛，容许大龄考生参加后，今年有371万名考生报考，争逐3.8万个公务员职位，平均98人争一个职位。



综合内媒报道，「国考」的公共科目笔试周日在全国250个城市举行。

今年是报考人士年龄上限放宽后首场「国考」，一般报考者年龄上限，从35岁放宽至38岁，应届毕业硕士生或以上学历的，报考人士年龄上限，从40岁放宽至43岁。



根据国家公务员局数据，有至少371万人，通过今年国考资格审查，较今年考研的343万人更多，当局计划招录3.81万人，报录人数比例为98比1，较过去三年比例更高。

竞争最激烈城市是北京，竞争最激烈的职位，是国家移民管理局，瑞丽遣返中心仅一个空缺的执行队一级警长，多达7,591人报考。