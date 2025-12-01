Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国考放宽「35岁」上限后首战 371万人争3.8万公务员岗位

即时中国
更新时间：21:42 2025-12-01 HKT
发布时间：21:42 2025-12-01 HKT

内地的2026年国家公务员公共科目笔试周日（11月30日）开考，在撤销35岁门槛，容许大龄考生参加后，今年有371万名考生报考，争逐3.8万个公务员职位，平均98人争一个职位。

相关新闻：公务员考试｜「国考」年龄门槛放宽至38岁　「铁饭碗」更难抢

综合内媒报道，「国考」的公共科目笔试周日在全国250个城市举行。

今年是报考人士年龄上限放宽后首场「国考」，一般报考者年龄上限，从35岁放宽至38岁，应届毕业硕士生或以上学历的，报考人士年龄上限，从40岁放宽至43岁。

相关新闻：错过航班误孩子公考大闹机场？ 女事主：非母子关系 网上传言失实

根据国家公务员局数据，有至少371万人，通过今年国考资格审查，较今年考研的343万人更多，当局计划招录3.81万人，报录人数比例为98比1，较过去三年比例更高。

竞争最激烈城市是北京，竞争最激烈的职位，是国家移民管理局，瑞丽遣返中心仅一个空缺的执行队一级警长，多达7,591人报考。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
02:56
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
社会
5小时前
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
6小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
9小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
6小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
22小时前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
4小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五级火｜物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期
大埔宏福苑五级火｜物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
11小时前