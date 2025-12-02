死控官员｜湖南烟花店老板自炸再喝农药 中毒过深今早死亡

11月30日，湖南郴州一名烟花店老板留下遗书称冤屈无处可诉，故引爆自家烟花店后，在车里喝下农药自杀。爆炸造成3人轻伤，涉案老板送院抢救，延至2日早上6时，因喝农药份量过多身亡。事件引起社会关注，网友纷纷质疑当地官员压榨人民，将该老板逼上绝路。

九派新闻2日报道，彭海勇友人发帖，指彭已于6时去世。郴州市第一人民医院一名知情人证实，彭海勇是今天6点多离世的，「中毒的剂量太大了，超过了致死量太多倍」。

官员要钱并限制产业发展

事发当天上午约7时，彭海勇在微信群组里上传自己喝农药的影片并留下遗书，让大家去华泰城「看烟花」。遗书中称，当地政府人员、街道办书记等人曾多次以各种理由索取烟花与礼品，甚至向其索要钱财。同时点名指出郴州市副市长彭生智在烟花行业治理中搞「一刀切」乱作为，影响产业人员生计，更涉及偷情供养私生子等不当作风；又批评环保部门缺乏依据却将污染问题归咎烟花行业。

彭海勇控诉这些情况是行业普遍潜规则，并表示「看到这些时我可能已不在人世，这是我的遗言，也是所有烟花爆竹店主想要反映的问题」。

网友上传的影片显示爆炸范围包括周边建筑物，部分大楼倒塌，现场浓烟滚滚，3人轻伤。《南国今报》采访附近居民，表示听到非常响亮的爆炸声，后发现自己家的窗户玻璃也被震碎。

郴州市委市政府1日发布公告，称男子「实名举报公职人员涉嫌违纪违规的问题，并在网络上发布其本人饮用疑似『敌草快』（一种农药的名称）视频，医院正组织医疗团队全力救治」。他们强调高度关注事件，并已经成立小组调查事件，严肃处理，绝不姑息。

