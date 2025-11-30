Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大学新势力｜宁波东方理工大学揭牌 晶片首富虞仁荣出资

内地研究型大学新势力崛起！由内地「晶片首富」、韦尔股份创始人虞仁荣出资创立的民办大学宁波东方理工大学前日正式揭牌，全国人大副委员长丁仲礼出席成立大会。校长陈十一致辞称，学校将坚持学术探索与技术攻关并重，努力培养一批影响世界的人才、做出改变世界的研究。据悉该校首批开设计算机科学与技术（人工智能方向）等4个专业，今年已启动招生程式，面向浙江省内招收了74名本科生，录取线仅比传统名校浙江大学低2分。

宁波东方理工大学28日晚正式揭牌成立，民盟中央主席丁仲礼出席成立大会，浙江省副省长卢山宣读省委、省政府贺信。身兼中国科学院院士的校长陈十一致辞时指出，宁波东方理工大学是一间属于全社会的新型研究型大学，坚持学术探索与技术攻关并重，在学科布局上坚持「小而精」定位，不求面面俱到，现已汇聚16位院士、61位国家级人才、100名高水平创校教授。

内地「晶片首富」虞仁荣出资创立的民办大学宁波东方理工大学前日正式揭牌。图：清华大学电子工程系
学科布局「小而精」

陈十一表示，东方理工着力培养具企业家精神的科学家和具科学家素养的企业家，构建了「学术导师、书院导师和产业导师」协同育人机制，搭建了高水准工程实践创新平台，让学生走进社会、深入企业，面向产业重大需求，勇于挑战，勇于攻克前沿技术难关。

宁波东方理工大学背后主要出资人是内地半导体设计行业龙头韦尔股份的创始人虞仁荣。现年59岁的虞仁荣生于宁波镇海，毕业于清华大学无线电系，其于2007年创办的韦尔股份是小米、华为、比亚迪等的供应商，是全国最大的图像传感器制造商，在全球排名前3。2021年，虞仁荣以123亿美元的财富登上《福布斯全球富豪榜》，成为内地晶片行业首富。

2020年12月，虞仁荣决定捐资200多亿元人民币，在宁波高标准建设一间理工类的新型研究型大学，随后又几次追加投资。「好的大学对于一个城市发展的影响何其之大」，虞仁荣称，自己时常盼望更多优秀后辈们在毕业之后能回到家乡发展，希望未来能为他们搭建平台，无论是读书、教书或是创业。

今年6月，教育部批复设立宁波东方理工大学。该校首批设置电脑科学与技术（人工智能方向）、电子科学与技术（积体电路方向）、智能制造工程、数理基础科学4个普通本科专业。在今年的普通高校招生中，首次招收本科生的宁波东方理工大学最终录取74名浙江学子，录取分数线为656分，在省内高校中高居第二，仅比浙江大学低2分。

