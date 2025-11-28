Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四川民企造出高超音速导弹？ 凌空天行：已量产

更新时间：16:00 2025-11-28 HKT
发布时间：16:00 2025-11-28 HKT

近日有关「四川民企造出高超音速导弹」的话题在内地引发热议。据《科创板日报》，相关企业凌空天行表示，「驭空戟-1000」高超音速导弹基本型已成功实现量产。同时，集成人工智能决策与集群协同能力的「驭空戟-1000」智能型正处于全力研制阶段。对于网传「造价仅需70万元」的信息，公司方面并未直接回应。

「驭空戟-1000」成功量产

根据公司提供的产品说明，通过选用商用产品（如车规级晶片）、借用工业产线（汽车自动化产线）、利用社会产能（民用建材产能），「驭空戟-1000」可实现成本降至传统方案的十分之一。

此前在11月25日，四川凌空天行科技有限公司微信公号发布唔消息，宣布「驭空戟-1000」高超音速导弹发布。影片显示，该导弹射程为500至1300公里，速度5到7马赫，动力巡航时间360秒。该导弹还具备自动识别目标、躲避威胁等能力，可通过陆基发射车部署，专门针对海上移动平台和各类舰艇实施精准打击。

据《成都日报》报道，凌空天行有关负责人介绍，「驭空戟-1000」高超音速导弹项目由北京凌空天行与四川凌空天行等多个子公司共同研发，目前导弹基本型已成功实现量产。

此前，四川凌空天行还发布了「云行」超音速飞机、「窜天石猴」和「觔斗云JINDOU-400S」超音速飞机发动机等产品。

天眼查工商信息显示，凌空天行关联主体北京凌空天行科技有限责任公司成立于2012年8月，法定代表人为王毓栋，注册资本约3534.5万人民币，经营范围含运载火箭、探空火箭、航天器、固体发动机、液体发动机、姿控发动机、航天器配套零部件、航天配套设备、电气设备的生产，基础软件服务，应用软件服务等。

股东信息显示，该公司由王毓栋、上海载铠企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源瀚股权投资合伙企业（有限合伙）等共同持股。对外投资信息显示，该公司直接持股9间企业，其中8间为存续状态，包括四川凌空天行科技有限公司、蚌埠凌空科技有限公司、新疆凌空科技有限公司等。

此次发布「驭空戟-1000」高超音速导弹的四川凌空天行科技有限公司则成立于2017年6月，法定代表人为王毓栋，注册资本1亿人民币，经营范围含新材料技术研发、合成材料销售、机械电气设备销售、工程和技术研究和试验发展、工业设计服务等，由北京凌空天行科技有限责任公司全资持股。

