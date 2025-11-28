Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

云南行山失联超120天 妻子欲补办丈夫电话卡寻线索 被要求本人亲自去？

即时中国
更新时间：18:00 2025-11-28 HKT
发布时间：18:00 2025-11-28 HKT

11月27日，是云南徒步爱好者刘玉涌和李金伟在梅里雪山大环线失联的第127天。四个多月过去，两人音讯全无。刘玉涌的妻子程女士向内地媒体反映多次欲补办丈夫刘玉涌的手机卡，希望通过重启丈夫的手机寻找相关线索，但未能如愿，至今无法补卡。

手机绑定家庭重要信息

程女士透露，7月16日，其丈夫刘玉涌与好友李金伟相约从昆明出发，前往云南梅里雪山大转山路线徒步。按照计划，他们应在8月中旬返程。但自7月23日过后，家属便联系不上两人，他们的手机始终打不通，至今杳无音讯。此后，家属报警，并联系当地多支救援队展开搜寻，也没有找到任何线索。

相关新闻：男子梅里雪山失踪20天 女友悬赏：「活人20万遗体5万」

刘玉涌失踪约4个月。
刘玉涌失踪约4个月。

程女士称，救援队沿著他们规划的路线搜寻，无人机也搜过了，山范围太大，搜寻难度太大，连一点痕迹都没找到。过去的四个月里，她往返梅里雪山与家乡多次，贴寻人启事、求助当地村民、查询景区监控，能想到的办法都试了个遍。李金伟的家属同样奔波无果。

程女士表示，她丈夫的手机号绑定了有关家里生活的各项重要信息，还有工作上的客户联系方式，现在因刘玉涌失联导致一切都无法操作，家庭生活也有些转不动了。更让她揪心的是，手机卡或许藏著最后一丝线索——万一他失联前发了定位、留了信息，补回卡说不定能找到痕迹。

刘玉涌和李金伟在前往梅里雪山途中。
刘玉涌和李金伟在前往梅里雪山途中。

电信公司被质疑死板

程女士透露，其丈夫的手机号是中国移动昆明分公司的号码，她从8月开始就踏上了补卡之路。她带著结婚证、户口本、警方出具的失联证明，先后往返昆明市的多个移动营业厅，也拨打过客服与投诉电话，申请特殊原因办理补卡。把家里难处、寻找丈夫的迫切都说了，警方也曾出具证明，可每次得到的都是『没有这个流程』的答复。

中国移动被用户质疑没有配合。 新华社
中国移动被用户质疑没有配合。 新华社

程女士称，她向移动营业厅提供了该证明，但依然被告知无法补卡。不是要求本人亲自去，就是要求本人身份证原件加授权委托书，又建议向警方报警，由警方协助处理且须到当地营业厅咨询，可是程女已出具警方失联证明了。工作人员解释：「由于各省份移动公司没有明确的文件出台相关标准，这个还是根据各个地市自行来操作。」

程女士表示，11月27日是刘玉涌和李金伟失联的第127天，「生还的可能性基本可以被排除」。就手机补卡遇阻一事，她和李金伟的父亲至今未收到运营商的解决方案。程女士哽咽著说，每当夜幕降临、哄两个找爸爸的孩子睡下，她就会望著窗外，手里紧紧攥著丈夫的照片，「我只想要一张卡，要么找到他的线索，要么保住这个家。」
 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 医管局一员工遇难
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
01:04
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
01:33
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
突发
5小时前
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
01:51
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
生活百科
12小时前
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
02:17
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
社会
8小时前
大埔宏福苑五级火｜单亲妈泣诉家园被毁 契妈契爷葬身火海 ：我可以做啲咩？
突发
3小时前
政府工程师洗黑钱逾626万元及收贿 承认公职人员行为失当等6罪 押后12.16判刑
政府工程师收贿批工程合约予好友 持不明资金享受生活 认行为失当、洗黑钱逾626万元等6罪候惩
社会
12小时前
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
生活百科
11小时前