大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援

据央视新闻，习近平向香港新界大埔区住宅楼重大火灾事故遇难人员和殉职的消防员表示哀悼，对遇难者家属和受灾人员表示慰问，要求全力以赴扑灭火灾，努力把火灾伤亡损失降到最低。

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高度重视，第一时间了解火灾救援和人员伤亡等情况，指示中央政府驻香港联络办负责人向香港特区行政长官李家超转达他对遇难人员和殉职的消防员的哀悼、对遇难者家属和受灾人员的慰问，要求中央港澳办、中央政府驻香港联络办支援香港特区政府全力以赴扑灭火灾，想方设法做好人员搜救、伤员救治、善后安抚等工作，有关部门和地方提供必要援助，努力把火灾伤亡损失降到最低。

香港特区政府已启动应急救援机制，中央政府驻香港联络办已成立应急专班，与特区政府密切沟通，全力支援做好救援工作。目前，相关工作正在进行中。



大埔宏福苑发生五级大火。曾志恒摄

大埔宏福苑五级火。 伍明辉摄

宏福苑今午棚架起火，火势失控已波及七座大厦，造成最少13人死亡多人受伤。