直播骂常德人「日本人后代」 益阳网民「嘉宝」被行拘15天

内地一名网名叫「嘉宝」的35岁益阳女子王某在直播中发表侮辱常德人的不当言论，引发公愤。经网友举报，益阳市公安局赫山分局依法对其处以行政拘留15日。‌

提及「日军侵华期间强奸妇女」

据网上讨论区，湘超联赛常德对益阳的比赛结束后，部分益阳球迷因对比赛结果不满，在网络直播间发表侮辱性言论。其中，网名为「嘉宝」的女用户公开称常德人是「日本人后代」，并提及「日军侵华期间强奸妇女」等历史，引发常德市民强烈不满。要求她公开向所有常德市民道歉，随著网民们的不停举报，平台也介入了此事，将其账号给封禁，不过仍有很多常德市民呼吁严惩嘉宝。

据湖南益阳警方24日发出通报：当日网民「嘉宝」在网络平台直播间发布侮辱性言论，引发网民强烈愤慨，多名群众向公安机关举报。于当日下午将涉事网民王某（网名「嘉宝」，女，35岁，益阳人）传唤至公安机关。经调查，王某当日为发泄个人不满情绪在直播间发布不当言论，造成恶劣社会影响。目前，王某已被处以行政拘留15日的处罚。

警方提醒网络空间不是法外之地，公民在网上发布言论应自觉遵守法律法规、恪守道德底线。对于违背公序良俗、挑战法律尊严的行为，公安机关将依法严厉查处。