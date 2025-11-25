虐猫疑云｜江苏男半月领养近30只猫 今仅剩2只当中1只瘫痪

江苏一名男子在半个月之内领养20多只猫，被发现目前其家中仅剩两只，一只已经瘫痪。他被怀疑虐待动物，而关注团体介入令其签下保证书以后不会再领养猫只。

声称猫已被放生或逃跑

昨天（24日）江苏南通市的爱猫人士吴先生向内媒记者揭露，事主吉先生上周五（21日）从他朋友处领养了一只橘猫，周日（23日）又跟另外一位朋友称自己想领养蓝白猫（英国短毛猫），表示家里只有一只狸花猫。吴先生觉得不对劲，并跟朋友一起将吉先生约了出来，经同意后进家发现一只已经瘫痪的狸花猫，不见橘猫的身影。吴先生从狸花猫之前所处的宠物店处得知，牠身体一直都很健康。

相关新闻：万圣节｜西班牙小镇禁领养黑猫 防被用于邪恶仪式

怀疑虐猫的吉先生。共富财经

猫被放在柜子里。共富财经

猫被放在柜子里。共富财经

根据吉先生的手机通讯记录显示，他在半个月内领养了近30只猫，但除了家里发现的两只，其他已经不知所踪。吉先生称猫只要么被他放生，要么自己跑掉。吴先生怀疑他有虐猫的行为，故报警并将狸花猫送往医院救治。

吴先生也提供吉先生手写的保证书，他保证自己从2025年11月23日起不再领养猫，并承诺将狸花猫交由吴先生照顾。吴先生说因为没有相关法律，所以保证书并没有什么用，还是要提醒宠物店和猫主须谨慎审核领养人，以免悲剧发生。