湖南汉偷金遗留手机6小时被抓 追查赃物立大功的居然是......

即时中国
更新时间：18:50 2025-11-24 HKT
发布时间：18:50 2025-11-24 HKT

央视新闻今日（24日）报道一宗离奇盗窃案，湖南一间金店今年2月被盗去价值约300万元人民币的金饰。贼人竟然将自己的手机遗落在现场，不到6小时就落网。不过，赃物不翼而飞，疑犯也拒认偷窃行为，不透露赃物所在地。经过警察一番明查暗访，才根据一间养鸡场外闭路电视录到的狗吠声，成功推断赃物所在地，找回全部被盗的金器。

拒绝认罪图将黄金据为己有

疑犯毕某一天夜里撬开进店门锁，拿走所有店内饰品并放进一个大袋子，随后离去。因为遗下手机这个重要证物，令他很快被捕，警方比对不同时间点的闭路电视片段，发现毕某在某个地方藏起了袋子。警方推断，他希望警察找不到赃物，那么即使有刑事责任，在他服刑结束后仍然可以将金器据为己有。

因为毕某不肯透露赃物的位置，也不承认犯罪，调查陷入停滞。但警察透过一间养鸡场的闭路电视片段发现线索，养鸡场门外的狗一直长时间吠叫，推断毕某曾在附近长时间停留。警察派出大量人手，务求地毯式搜索养鸡场附近所有区域，终于在一块不起眼的大石头下发现袋子，找回所有失窃黄金，成功破案。

目前，案件正在等候审理，毕某将面临法律惩罚。

