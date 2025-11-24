野生飞机︱山东面厂被揭制「三无飞机」 卖家：机床都是通用的

央视记者「放蛇」调查，发现山东有制面条的工厂，同时以二手零件、生锈螺丝粗制滥造飞机，在农田试飞。针对「三无飞机」，当地已成立联合调查组查核。

直升机¥9万有交易

据央视财经23日报道，有民众报料指，有人在短片平台分享「农民造飞机」，拍片展示自制飞机及试飞过程，有人更声称可以提供技术支援或预订机型，部份「野生」直升机仅售约9万元人民币。

报道指，有知情人士介绍，这些民间粗制滥造的飞机，材料、结构均无专业认证，生产标准因人而异，安全无保证。

央视记者成功「放蛇」，到了山东滨州邹平市魏桥镇一间制面条的工厂，参观飞机的制造车间。

卖家承认，工厂的主要业务是生产面条，因为生产面条的机床与制造飞机的机床能够通用，所以找了几个人成立了飞机制作工作室，卖面条的同时做起了定制飞机的生意。

报道指，现场的飞机机身污秽、螺丝生锈，就连试飞地点都是在农田改造的道路，且飞行员无飞行执照，存在巨大安全隐患。



据了解，自制飞机买卖主要依靠飞行交流群及二手平台，形成隐秘交易链条。一些卖家制作的飞机使用生锈零件或二手发动机，却声称无安全问题，且卖家大多未持飞行执照。

四川有卖家称其飞机能飞上3000米，速度可达每小时100千米，一批能做二十架。

山东邹平24日发布情况通报，邹平市成立由发改、市场监管、公安、工信、交通等单位组成的联合调查组，赴现场对曝光问题进行全面调查，在查清事实的基础上，依法依规严肃处理。同时，将在全市范围内进行排查，发现问题严肃整改。