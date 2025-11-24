草书大奖赛冠军被取消 疑个别评委做手脚

第二届「中国书法大厦杯」大奖赛近日举行，青年书法家延志超创作的草书作品获评特等奖，奖金高达50万元（人民币，下同）。但其作品引发争议，组委会最终取消该作品获奖资格，直指有「个别评委做手脚」。延志超批评组委会损害其名誉权，将进行维权。

「这样的书法都能获奖？」本次赛事设置6个特等奖，单项奖金高达50万元，总奖金超过600万元，堪称当下中国奖金最高的书法展览，赛事评审采用网络直播，但延志超的草书作品引发网民质疑。

微信公众号「书法大厦艺术中心」前日称，由于网民反映强烈，组委会调查发现，草书组个别评委私自与其他评委串联拉票，经查阅打分原始资料，发现多名评委留下改分痕迹，为该件作品大幅度提高了分数。

公开资料显示，延志超是北京师范大学书法博士，中国书法家协会会员。内地极目新闻引述延志超表示自己无辜，「有些网民认为不公正，因为9名评委中有一个是我的老师张旭光」，但「他并没有给我打高分，其评分只排第三」。