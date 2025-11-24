Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「假证定制」︱电商平台「白卡」 死亡证乱卖 ¥800随意选购

即时中国
更新时间：08:50 2025-11-24 HKT
发布时间：08:50 2025-11-24 HKT

「假证定制」业务在内地电商和社交平台死灰复燃。花费800元（人民币，下同）不但能「按需定制」多种国家机关证件和金融票证，还可以买到「本人」的精神诊断报告（港称「白卡」）和死亡证明。内地警方表示会跟进处理。

假证件形成黑色产业

近日，湖北随州男子20万元娶的新娘却是诈骗惯犯引发关注。此案中，「新娘」尹某某用假名字、假身份，6次网购虚假「B超」（超声波）单、流产手术资料，向多名男子索要彩礼、引产手术费，直至一场婚礼后骗局暴露。

内地封面新闻实测发现，国家机关证件、金融票证在电商平台上正被肆意伪造、买卖，形成黑色产业。

记者随机选择店舖，发现虚假的怀孕「B超」单、引产手术单，以及出生证明、数额百万的银行存单，甚至本人的病危通知书、死亡证明也有售卖。

有店舖声称「医院里有的都有」「要啥证件都能做」。一家店铺里，800元就可买到本人的精神诊断报告和死亡证明。该报记者将有关线索提供给电商平台所在地的杭州警方，工作人员表示会跟进处理。

 

