法拉利乐园︱全球第3间落户北京 料年吸旅客180万人次

北京城市副中心文化旅游区上周五举办招商推介会，法拉利世界娱乐综合体、火星人居科幻城、飞向人马座——启航营地、数智文旅平台等4个顶级项目正式签约，总投资规模近百亿元（人民币，下同）。其中法拉利世界娱乐综合体包含世界速度最快的罗萨方程式过山车、电竞乐园、法拉利博物馆、法拉利俱乐部等，年客流量预计将达180万人次。

火星人居科幻城概念图。小红书@只在此通州

飞向人马座——启航营地概念图。小红书@只在此通州

总投资规模近百亿元

目前，法拉利在全球仅有两间主题乐园，分别位于阿联酋阿布扎比和西班牙巴塞隆拿。北京城市副中心法拉利世界娱乐综合体有望成为全球第三间，但官方尚未公布落成日期。「法拉利是国际顶级IP品牌，落地副中心文旅区的娱乐综合体项目将秉持前沿理念与现代设计，深度融合中国文化与国际IP，建设一座国际化的文娱主题公园。」中国专业国际投资有限公司董事局主席沈田义介绍。

北京城市副中心位于通州区，是疏解北京非首都功能、承接中心城区功能和人口转移的核心区域。它以行政办公、商务服务、文化旅游为主导，目标是建设成为与河北雄安新区「比翼齐飞」的国际一流的「和谐宜居之都示范区」。

《北京日报》报道称，这批重磅项目的落地，为副中心文旅区注入了新的产业动能，助推建成高品质世界级旅游目的地。