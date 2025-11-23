黛安芬退出中国市场 12月31日起停止营运

德国内衣品牌黛安芬（Triumph）宣布，12月31日起停止在中国大陆的营运。

黛安芬的官方微信公众号上周五（11月21日）发布「关于Triumph集团从中国大陆市场战略撤离的告知函」，称Triumph集团决定自12月31日起停止在中国大陆的营运，同时提到黛安芬各线下门店将陆续停止营运，最迟至12月31日晚上10时。

据《第一财经》报道，部分商场内的黛安芬门店近期已经准备撤柜，有些专柜正在进行折扣清仓甩卖。

对于撤离中国大陆市场的原因，有业内人士认为，虽然黛安芬的品牌知名度高，但随著其他本土品牌崛起，市场竞争激烈。

澎湃新闻报道称，黛安芬定位于中高端。天猫旗舰店显示，品牌基础款内衣的定价大多在每件200元至500元（人民币，下同），部分高端款式产品定价可达近千元。且目前一片式、无感内衣等新品快速迭代，相比之下，黛安芬的产品比较陈旧。与此同时，电商平台的销售量越来越大，也导致黛安芬的线下门店销售受到影响，加之商场租金成本和人工等成本高企，都使得黛安芬的整体经营压力变大。

澎湃新闻引述东北证券8月发布的女性内衣行业研报称，目前中国女性内衣市场竞争激烈、格局分散，前五名品牌集中度仅为6.2%，而黛安芬并没有位列其中。