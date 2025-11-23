Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黛安芬退出中国市场 12月31日起停止营运

即时中国
更新时间：18:32 2025-11-23 HKT
发布时间：18:31 2025-11-23 HKT

德国内衣品牌黛安芬（Triumph）宣布，12月31日起停止在中国大陆的营运。

黛安芬的官方微信公众号上周五（11月21日）发布「关于Triumph集团从中国大陆市场战略撤离的告知函」，称Triumph集团决定自12月31日起停止在中国大陆的营运，同时提到黛安芬各线下门店将陆续停止营运，最迟至12月31日晚上10时。

据《第一财经》报道，部分商场内的黛安芬门店近期已经准备撤柜，有些专柜正在进行折扣清仓甩卖。

对于撤离中国大陆市场的原因，有业内人士认为，虽然黛安芬的品牌知名度高，但随著其他本土品牌崛起，市场竞争激烈。

澎湃新闻报道称，黛安芬定位于中高端。天猫旗舰店显示，品牌基础款内衣的定价大多在每件200元至500元（人民币，下同），部分高端款式产品定价可达近千元。且目前一片式、无感内衣等新品快速迭代，相比之下，黛安芬的产品比较陈旧。与此同时，电商平台的销售量越来越大，也导致黛安芬的线下门店销售受到影响，加之商场租金成本和人工等成本高企，都使得黛安芬的整体经营压力变大。

澎湃新闻引述东北证券8月发布的女性内衣行业研报称，目前中国女性内衣市场竞争激烈、格局分散，前五名品牌集中度仅为6.2%，而黛安芬并没有位列其中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前