羽球运动员厦门泳池溺亡 两救生员「只看不救」致沉水近30分钟｜有片

即时中国
更新时间：17:30 2025-11-23 HKT
发布时间：17:30 2025-11-23 HKT

11月17日，内地一名男子在厦门市一室内游泳池游泳时，不幸溺水身亡。家属称先后有两名救生员察看都没有施救，直至第3名救生员过来才发现问题。沉水到被捞出水面，时间持续近30分钟。

多部门已介入

据《新京报》报道，事发17日厦门市银丰温泉。家属表示死者35岁会游泳，事前未饮酒。据家属提供的闭路电视画面，事发近30分钟后，泳池工作人员才将溺水者捞上岸。

据内媒报道，溺水男子的岳母柳女士（化姓）21日称，她们赶到时女婿已没有呼吸，送到医院后，医院就宣告其救治无效死亡，死因为溺水身亡。家属随后报警，从现场调取了闭路电视。

从闭路电视画面可见，出事是在室内游泳池里，泳池有四个泳道，溺水男子是在最右边泳道出事。当时泳池里仅有二三人游泳，一名救生员就在男子沉水处站著，不时低头看水中，但没有施救。约5分钟后，又有一名救生员过来，观察了一下沉水男子就走开了。直到第三名救生员过来，才发现问题。这时三人才找来杆子将人捞到岸上。从男子游到终点沉水，到被捞出水面，时间持续近30分钟。

柳女士又称其女婿是羽毛球二级运动员，穿脚蹼游泳是他的一个小爱好。

家属称，该游泳池出事后第二天仍在营业，20日已停业。厦门市同安区文化和旅游局工作人员称，银丰温泉目前处于暂停营业状态。

厦门同安区汀溪派出所回应称，事发当天有民警到现场进行处置，目前事故仍在调查中。汀溪镇政府工作人员表示，多部门已介入处置。
 

