贵州80后校长靠「玩」加锄头 带学校「升呢」7级变全县第四

贵州一所在全县只排11名的「野鸡中学」，在体育教师出身的校长带领下，将运动精神灌注校园，创设16个体育社团，带领学生用锄头在粟米田开辟出一个泥地足球场，所有学生每日也有充足运动量，成功营造「以体树人」的氛围，让学生学习更专注，成功带领学校晋身为全县排名第四的中学。

粟米田辟出泥地足球场

贵州黔西南州普安县罗汉镇罗汉中学校长欧阳谦，也是该校旧生。罗汉中学位处偏僻山坡，学生多是留守儿童，是名符其实的简陋乡村中学。\

欧阳谦2012年回到母校任教，两年后成为创校以来首位体育老师，因没场地、空间和资源，当时体育课长期开不足。

欧阳谦2000年升任校长，想到儿时成绩不好很自卑，直至一次拔河比赛拿到全镇第一获赞后，意识到孩子总想获肯定，而运动场正好能满足这份追求，于是成为校长后，便大力推动「以体树人」的理念，让每位学生也能享受运动乐趣，从中培养出坚毅心志，追逐梦想。

为了增加学生的活动量，欧阳谦带领学生在粟米田，用锄头、畚箕等农具，耗时一个多月，开垦出一个泥地足球场。之后，他也常常落场和学生一起踢波。

此外，欧阳谦又设立了羽毛球、篮球、跳绳等16个体育社团，让每个同学都能找到自己喜欢的运动。

招生人数倍增

在罗汉中学，大课间学生们都要走出课室。所有学生都可以挑选喜爱的体育项目。在欧阳谦看来「以体树人」的关键不在于体育场地有多好，而是让孩子们爱上体育。让他们在运动中建立自信，继而在学习上奋发图强。

校长积极推动体育，除了让学校的足球队，在2022年出征县赛，一举拿下男女足双料冠军外，罗汉中学中考成绩从全县第11名跃升至第4名。今年，更有一名女生以优异成绩考入全国顶尖的宁波镇海中学——她的体育，也是满分。

学校排名上升，也让更多家长愿意把子女送来就读，不再担心子女只顾体育，耽误学习。欧阳谦指，原先去县里、去市里上学的孩子，也陆续转学回来了，「去年学校招了100多名学生，今年有200多名。」

欧阳谦总结他的教育理念说：「桃花开在春天，梅花开在冬天。每个孩子都有自己的花期。我们用体育等各种方式，把孩子们留在学校，等待他们开花。」