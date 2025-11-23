跨栏女神｜吴艳妮总结本年赛季除全运会还有一遗憾 妈妈发声回击网友恶评

全运会女子100米栏吴艳妮摘银，赛后她崩溃大哭。领奖台上的她，难掩遗憾之情。随后有网友批评吴艳妮，吴艳妮妈妈在全运会赛后发声回击网友质问：「就因为你讨厌她的自信？」此外，吴艳妮在微博发文回顾2025赛季，称亚锦赛的铜牌和全运会的银牌上，都落有自己不甘的泪水。

泪洒赛场是觉得对不起教练家人粉丝

11月22日消息，吴艳妮妈妈在全运会赛后发声称：「谁的四年不是四年，你们可以心疼冠军的四年，但也不能不允许别人心疼吴艳妮的四年。」

相关新闻：全运会︱清华美女学霸邵雨琪跳高夺金 颜值与实力并存人气爆灯

全运会女子100米栏吴艳妮摘银，赛后她崩溃大哭。领奖台上的她，难掩遗憾之情。随后有网友评吴艳妮「半瓶开香槟」，不应话说太满。吴艳妮妈妈回怼恶评，「就因为赛前她说是奔著冠军去的？就因为你讨厌她的自信？吴艳妮的成绩厚度，不该说要去夺冠吗？」

她还指出吴艳妮非常坚强：「她没有不尊重冠军，完赛就拥抱祝贺，她只是觉得对不起教练家人粉丝落泪，她没有打算放弃，她哭完了就说明年再来。」

相关新闻：跨栏女神｜吴艳妮变身啦啦队 劲歌热舞企C位

11月19日晚，第十五届全国运动会田径项目女子100米栏决赛中，四川名将吴艳妮未能实现夺冠目标。尽管跑出12秒85的本赛季个人最好成绩，但她仍以0.04秒之差负于广东选手刘景扬，收获银牌。

赛后，吴艳妮情绪低落：「其实12秒8几对我来说强度不是很大，这个成绩我跑过。全运会的备战周期非常长，没有拿下这个冠军，对我来说是遗憾的。」

相关新闻：跨栏女神｜吴艳妮回应整容争议 一句KO：说明我长得很好看|有片

教练杨辉赛后对吴艳妮说：「要用正常的心态来面对胜败，本来体育精神就是这样子，在颁奖台上应该微笑来对待热情的观众。你已经很棒了，做得很好。」

11月22日，吴艳妮发文告别2025赛季，称这一年，经常累到不想说话，但实现了许多梦寐以求的突破：在室内世锦赛上首次闯入世界大赛的半决赛，并拥有第一个国家纪录；第一次站上世锦赛跑道，终于拼齐了奥运会、世锦赛、室内世锦赛和钻石联赛——这田径四大世界级赛事的完整版图。不过，亚锦赛的铜牌和全运会的银牌上，都落有自己不甘的泪水。她感恩每一个支持过她的人。剩余五六年的职业生涯内，会全力以赴。

