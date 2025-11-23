Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地三股冷空气接连来袭 广东甲型H3N2流感病例持续上升

更新时间：15:09 2025-11-23 HKT
发布时间：15:01 2025-11-23 HKT

内地今日（23日）起将接连受到3股冷空气影响，其中今明两日的一股冷空气，将自西向东影响全国大部分地区，北方局部地区气温将急降约10度；甘肃、青海北部、内蒙古和东北等地将有降雪。中东部今日仍然持续偏暖，长江以南普遍接近或超过20度。但是，25日至27日以及29日前后还将再有冷空气来袭，气温将频繁波动，流感风险也随之加大。广东省发烧门诊就诊人数呈上升趋势，近一半检测出是流感患者，以甲型H3N2为主。

升降温节奏快

据内地气象部门，11月24日至25日，随著冷空气快速东移南下，西北地区东部、东北地区、华北、黄淮等地都将出现明显降温，内蒙古东南部、辽宁西部等地单日降温幅度将达10℃左右。

25日开始，又有一股较强冷空气将自北向南来袭，中东部大部地区将有4℃至8℃降温，部分地区降幅可达10℃至12℃。这股冷空气过后，29日前后还将有冷空气影响全国。

气温呈现频繁波动，升降温节奏快。广东省人民医院感染科主任医生黄晶：「近期医院发烧门诊的就诊人数呈上升趋势，近一半检测出是流感患者。」

据广东省疾控，11月3日至9日，急诊流感以甲型H3N2为主，并提醒广东流感活动水平呈持续上升态势，已经进入流行期，建议老年人、慢性病患者、儿童等重点人群，在没有禁忌症的情况下，尽快接种疫苗。
 

