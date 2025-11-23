豪车碰瓷党︱买二手名车自制意外 「车房」助拆零件呃逾亿保险

上海近日破获一个豪车碰瓷党，犯罪分子贷款买二手名车再自制意外，并由串通好的车房将维修的车辆加重「伤势」，以索赔、滋扰等方式在保险公司骗取逾亿人民币保险赔偿。警方已拘捕逾80人。

投诉滋扰逼保险公司就范

据央视报道，上海公安经侦部门今年5月，与保险公司分析上海的汽车理赔资料时发现可疑，部分豪车全损出险率存在异常、背离行业均值。



与此同时，保险公司在进行赔付时发现，前来索赔的并不是车主本人，而是一个所谓的中介团伙。警方调查发现，部分豪车发生的交通事故可能涉嫌人为恶意制造，目的就是骗取高额保险理赔金。

警方发现，有犯罪分子以融资租赁公司贷款购买二手豪车之后，嫌疑人再以几千甚至几万元的好处费，雇佣车手故意制造交通事故。

从车手背景来看，他们都有货车司机从业经历，驾驶经验丰富，他们制造事故时也专门寻找大型车辆。

警方通过梳理案例发现，这些车手经常选择傍晚或是夜里作案，地点也大多选在偏僻道路，以此增加作案的隐蔽性。

民警介绍：「车手驾驶这些豪车，会选取前车在变道的时候，一个加速追上去，那么前车往往就会被认定为全责。」

犯罪分子之后会将损毁豪车交予同伙的车房「维修」，但实际是加重汽车的损毁程度或拆走贵重零件，以索取更高赔偿。

犯罪分子之后会以恶意投诉、上门滋扰等方式，逼保险公司理赔，前后骗取逾亿元人民币保险金。

警方目前已拘捕逾80名疑犯，案件仍在调查中。