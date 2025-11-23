仅高中学历？︱江苏科大被炒教授 入职前遭多家法院列「老赖」

江苏科技大学日前通报，因严重学术不端解聘博士生导师郭伟。报道指，郭仅具高中学历。俄罗斯工程院22日向内媒表示，已暂时中止郭伟的外籍院士资格。此外，有内媒揭发郭伟入职江苏科大前，已是债务缠身「老赖」，被多家法院限制高消费。

俄工程院中止院士资格

据早前报道，江苏科大前首席科学家、材料科学与工程学院前教授郭伟，被举报涉学术履历造假。校方调查后证实郭伟有严重学术不端行为，已对其解聘，并已报案由公安侦办。

相关新闻：仅高中毕业？︱江苏科大博士生导师涉造假学历遭解雇 网民：神级诈骗

报道指，郭伟过去又以俄罗斯工程学院外籍院士身份「行走江湖」。

俄罗斯工程院22日以邮件回复《新京报》，指已暂时中止郭伟的院士资格，并对其提交的材料合规性进行审查。

俄罗斯工程院指出，2025年，江苏科技大学的郭伟依照规定提交了全部申请材料，并成功当选为俄罗斯工程院外籍院士。近期，他们收到相关资讯，正在对郭伟提交的材料合规性进行审查。审查期间，郭伟的院士资格暂予中止，其资讯也已暂时从俄罗斯工程院官网移除。

进入江苏科大前债务缠身 被法院「限高」

红星新闻报道，从获取到的郭伟填写的申报资料显示，郭伟自称毕业于江西永丰中学，高校工作年限4年，2003年至2023年二十年间，他往返于日本、德国，在国外高校研究所担任教职；进入江苏科大前十年，他独立完整指导7届博士研究生和8届硕士生，并获得四项德国国家自然科学基金研究基金，共计8650万元。

但早在郭伟进入江苏科大两年前，其已经债务缠身。郭伟名下公司曾欠农行39万元未执行，又因不给员工发工资，被多家法院「限高」，成为老赖。法院称，经穷尽财产调查措施，发现郭某及名下公司暂无财产可供执行。