中美合拍︱经典动画IP跨界融合 《我的哪吒与变形金刚》下月央视开播

中美关系趋缓，备受关注的中美合拍系列动画《我的哪吒与变形金刚》前日官宣，将于12月6日在中央电视台少儿频道首播。据悉该动画将中国神话人物哪吒与风靡全球的美国变形金刚两大经典IP跨界融合，预告片显示哪吒在剧中可变身为「机甲形态」。该项目2019年发布预告片后就没有下文，一度被认为无限期搁置，时隔多年终于定档，许多中外动漫迷都期待不已。相关话题冲上热搜后，网民调侃「小时候的盗版连环画照进现实」。

▍中国组 ▍

据央视少儿频道官方消息，《我的哪吒与变形金刚》将于12月6日至12月14日每晚8点30分播出，共52集。内媒「每日经济新闻」报道，该动画由央视动画与美国孩之宝公司联合制作，于2017年7月立项，2019年公布预告，2024年调整片名，被视为「中美动画合作的一座里程碑」。

组成联盟对抗反派势力

该部动画改编自2003年播出的央视经典动画「哪吒传奇」，动画剧情围绕哪吒与变形金刚组成联盟对抗反派势力展开。故事主角包括家喻户晓的哪吒、雷震子、石矶娘娘、霸天虎等角色，还将全新引入小学生角色作为故事视角，通过儿童幻想设定串联起跨文化角色联动的冒险主线。预告片画面显示，哪吒在剧中可变身为机甲形态，中国神话角色如石矶娘娘、土行孙等也以变形金刚形象登场。

由于2019年发布预告片后就没有下文，该项目一度被认为已无限期搁置，今次项目定档令中外许多动漫迷期待不已。目前该项目的商业布局已启动，围绕该动画形象开发的系列玩具及衍生品已在国内市场发售，涵盖了变形金刚形态的哪吒、风火轮变形玩具等多个产品线。

玩具及衍生产品已发售

相关话题冲上微博热搜后，引来不少网民围观讨论。有人连打3个问号表示震惊，也有网民直呼「真正的魔丸和灵珠」「哪吒和变形金刚混搭很邪门」。一位网友写道：「我小时候还在地摊上买过孙悟空大战奥特曼，变形金刚大战哥斯拉，奥特曼大战变形金刚，葫芦小金刚大战奥特曼，小时候的盗版连环画照进现实了」。