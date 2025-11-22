辽宁11岁童辍学卖烤肠养病父 官方：多方面已介入协助

辽宁有11岁男童在街摆档卖烤肠赚钱，维持与脑梗父亲及自己的生活，惹来外界关注。据知情人士指，男童在6岁起已辍学照顾病父，长期在当地某小学外卖烤肠帮补生活。事件曝光后，当地多个部门介入解决孩子入学、生活的问题。

传6岁起已摆档撑家计

据极目新闻报道，近日有网民反映，辽宁海城市西关小学，有11岁男童猫熊（小名），每日独自摆摊卖烤肠，担心猫熊的学业和生活。



相关新闻：四川高速惊现裸爬小狼人 竟是「游牧」父母放养杰作｜有片

11月21日，知情人士罗老师告诉记者，因男孩父亲患有脑梗，靠打零工维持生计，母亲多年前离家，男孩辍学多年摆摊补贴家用。

海城市委宣传部新闻科工作人员表示，他们已关注此事。21日上午，海城市教育局、市民政局，猫熊父子俩所在社区负责人，西关小学和前进小学的校长，以及当地社会工作部和社会志愿者团队工作人员已上门进行帮扶，分工负责解决孩子的入学、生活的后续问题。

该工作人员称，据调查了解，11岁的猫熊一直没有入学。至于其父亲熊先生的工作，当地民政部门会根据其身体条件进行后续帮扶。其间，熊先生表示，非常感谢热心市民和网友的帮助，但他本人没有在网上平台发布捐款二维码，请网友注意甄别，谨防受骗。