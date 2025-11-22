羽绒服疯涨价︱鸭绒每吨¥58万网民怪罪猪肉 经济学家：有一定道理

内地媒体报道，今年的羽绒服价格续急涨，正规厂商的出厂价直逼千元。有业内人士指，每吨鸭绒的成本已近58万人民币，鹅绒更要98万元一吨。许多网民怪罪猪肉价降害羽绒服狂加价，有经济学家指说法有一定道理。

羽绒服出厂价逼近千元

综合内媒报道，据羽绒金网资料显示，每公斤90白鸭绒19日价格为559.32元，同比升7.6%；每公斤90灰鸭绒价格为541.94元，按年升9.58%。



羽绒服成品方面，平均单价于2015年至2020年期间，由438.6元，升至656元，2023年进一步涨至800元。去年均价在1000至2000元占有率较去年同期提升最为明显。

对于网民流传，羽绒成本急升与猪肉跌价有关。红星新闻报道，指国研新经济研究院创始院长朱克力解释，上述说法有一定合理性。

他表示，猪肉价格低时，消费者会更多选择猪肉，鸭肉需求减少，养殖户为减少损失会减少鸭子养殖量，鸭绒产量随之降低，市场供应减少，价格随之上升。鹅绒情况类似，养殖规模受市场整体需求影响。

11月21日，中国羽绒工业协会资讯部一位工作人员表示，羽绒是鹅鸭养殖业的副产品，上游养殖户养殖鸭鹅，不是为了产绒，是为了吃肉。

该工作人员指，「绒在一只鹅或者一只鸭子身上的经济价值占比不是很高的，主要还是为了吃肉，所以鸭肉和鹅肉的消费市场就决定了鸭鹅的养殖量。那么猪肉价格下降了以后，更多人会选择吃猪肉，吃鸭子的就少了，鸭肉卖不出去，那养殖场自然会降低它的养殖量，羽绒的产出就少了。产出一少，大家都去买（羽绒）的时候发现原材料少了，价格就上来了。」

有内媒报道指，消费者蛋白摄入重心重新向猪肉倾斜，鸭鹅养殖利润被压缩，因而减低存栏量。截至10月底，种鸭存栏降幅超过20%。