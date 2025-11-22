Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽绒服疯涨价︱鸭绒每吨¥58万网民怪罪猪肉 经济学家：有一定道理

即时中国
更新时间：15:44 2025-11-22 HKT
发布时间：14:20 2025-11-22 HKT

内地媒体报道，今年的羽绒服价格续急涨，正规厂商的出厂价直逼千元。有业内人士指，每吨鸭绒的成本已近58万人民币，鹅绒更要98万元一吨。许多网民怪罪猪肉价降害羽绒服狂加价，有经济学家指说法有一定道理。

羽绒服出厂价逼近千元

综合内媒报道，据羽绒金网资料显示，每公斤90白鸭绒19日价格为559.32元，同比升7.6%；每公斤90灰鸭绒价格为541.94元，按年升9.58%。

相关新闻：天猫团队灵隐寺祈福 求降温助销冬季服

羽绒服成品方面，平均单价于2015年至2020年期间，由438.6元，升至656元，2023年进一步涨至800元。去年均价在1000至2000元占有率较去年同期提升最为明显。

对于网民流传，羽绒成本急升与猪肉跌价有关。红星新闻报道，指国研新经济研究院创始院长朱克力解释，上述说法有一定合理性。

他表示，猪肉价格低时，消费者会更多选择猪肉，鸭肉需求减少，养殖户为减少损失会减少鸭子养殖量，鸭绒产量随之降低，市场供应减少，价格随之上升。鹅绒情况类似，养殖规模受市场整体需求影响。

11月21日，中国羽绒工业协会资讯部一位工作人员表示，羽绒是鹅鸭养殖业的副产品，上游养殖户养殖鸭鹅，不是为了产绒，是为了吃肉。

该工作人员指，「绒在一只鹅或者一只鸭子身上的经济价值占比不是很高的，主要还是为了吃肉，所以鸭肉和鹅肉的消费市场就决定了鸭鹅的养殖量。那么猪肉价格下降了以后，更多人会选择吃猪肉，吃鸭子的就少了，鸭肉卖不出去，那养殖场自然会降低它的养殖量，羽绒的产出就少了。产出一少，大家都去买（羽绒）的时候发现原材料少了，价格就上来了。」

有内媒报道指，消费者蛋白摄入重心重新向猪肉倾斜，鸭鹅养殖利润被压缩，因而减低存栏量。截至10月底，种鸭存栏降幅超过20%。

 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前