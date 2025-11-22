小米潜水表不能潜水？ 官方：恶意捏造坚决维权

近日，内地有网民自称戴小米潜水表在海洋潜水时手表进水，售后维修后被告知「潜水表不建议潜水用」，引发热议。对此，小米公司发言人称，相关报道经查证完全失实，是恶意捏造、误导性传播，将坚决依法维权。

用户咨询产品为标准版

内地网民拍短片讲述「前三天每天三潜，手表的表现都不错。第四天，我发现手表进水了。」联系售后，提出退货申请。售后称潜水表进水是人为因素损坏，不能退货也不能免费维修。多次沟通后，小米售后同意免费维修，「邮寄维修时，要求维修原因不能写『潜水进水』。后来修好了，售后明确告诉他，这只小米潜水手表，他们不建议潜水用。」

网民「花大价钱买Xiaomi Watch S4 Sport，客服竟说不建议下水」的发文！」以及短片中「客服支支吾吾」的录音一放，评论区网民纷纷留言「潜水表变观赏表？」「这是收智商税吧？」

据内媒报道，网传短片中的「问题手表」，根本不是主打潜水的Xiaomi Watch S4 Sport，而是它的「普通版兄弟」Xiaomi Watch S4标准版。标准版虽有5ATM防水，但压根没做潜水认证。

小米回应

11月21日，小米公司发言人官方微博发布《关于Xiaomi Watch S4 Sport潜水功能的说明》，当中指出，网上近日流传「博主吐槽潜水手表不能潜水，客服回应：有防水功能但不建议下水使用」相关短片的内容完全失实。对恶意捏造、误导性传播、侵害公司声誉或商业权益的行为，将坚决依法维权。前述相关短片中展现的录音中，向客服咨询的产品为Xiaomi Watch S4 标准版，并非通过潜水认证的Xiaomi Watch S4 Sport，坚决反对这种「移花接木」、混淆视听的行为。

小米又列出两只小米手表的功能简介：

- Xiaomi Watch S4 标准版通过 5ATM 防水等级认证，并未做潜水认证，也从未声称有可潜水功能。

- Xiaomi Watch S4 Sport 通过 5ATM 防水等级认证，通过 SGS EN13319 国际潜水认证，认证编号为SZES240500316501。

发文指出，Xiaomi Watch S4 Sport 支持最深40米的休闲水肺潜水、自由潜水和仪表潜水等多种模式。但此类通过EN13319潜水认证的手表，均需避免热水淋浴、桑拿、温泉、跳台跳水、高压冲洗等场景，以及高速水流的直接冲击。

发文又指，前述媒体提及的案例中，用户持Xiaomi Watch S4 Sport，经售后检测认定符合质保条件，与用户确认后为其更换前壳显示模组和防水胶圈，产品已恢复潜水功能。但过程中，客服人员关于产品经由维修后谨慎观察涉水表现的表达不尽严谨，造成用户对后续潜水场景的使用心存疑虑，对此深表歉意。已与用户取得联系，并获得用户理解。同时也进行了服务标准的全面自查自检，以保障后续服务质量提升。

