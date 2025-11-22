Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南「奸师」案︱2高中生奸杀罪成囚终身 喊冤16年湘高院驳回申诉

即时中国
更新时间：12:30 2025-11-22 HKT
发布时间：12:30 2025-11-22 HKT

湖南冷水江2009年发生女教师被奸杀案，事后2名高中生遭判无期徒刑。2名犯人事后一直喊冤拒写悔罪书换减刑，双方父母16年来一直奔走求翻案。湖南高院21日通报，经复查，驳回2犯人申诉，维持无期徒刑原判。

看黄片后相约犯案

案件发生于2009年8月25日晚，湖南冷水江碱厂子弟小学41岁英语老师刘云，被发现上身赤裸倒在冷水江制碱厂11栋居民楼天台，身有多处伤口，送院证实不治。

警方事后拘捕当年均17岁的高中生刘浒及谢伟。案情指，2人案发当日晚上，在球场一起在手机观看色情影片后，约定带木棍找常常在晚上到天台散步的刘云，2人以拳棍击晕刘云后实施强奸再逃去。

案件于2010年8月一审，以2人犯罪动机、作案目标的确定、作案的经过等基本事实均作了有罪供述，二人供述的整个作案过程完整，且部份内容为非亲身经历而不可知的细节。由于2人犯案时仅17岁，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。

刘浒及谢伟随即提出上诉，否认犯案，二审被驳回上诉，维持原判。

死者身上仅有第三者DNA

刘浒及谢伟一审被判刑后，刘浒母亲许小红及谢伟父亲谢国东，16年来一直四出申诉，指案中疑点重重，包括死者身上并无2被告的DNA，而被发现留在被害人身上的DNA，则属于第三者，认为2被告无罪。

2名被告亦在判刑后，拒绝写悔罪书换取减刑，坚持喊冤。

湖南高院21日的通报中，指出经复查，原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪精准，量刑适当，审判程序合法，申诉理由不能成立，维持原判。

对于被害人身上DNA属第三者。通报中指出，2被告强奸被害人时均未有射精。案发时因天雨，有多人参与抢救等原因，生物物证遭到破坏，未在死者身上检验出刘浒及谢伟的生物成分。

第三者仅猥亵尸体

至于第三者的DNA，是在死者衣物上发现。至2018年6月，经DNA比对鉴定，发现属于一名叫张琦的疑犯。

2019年3月17日，警方拘捕张琦后，张琦承认猥亵刘云尸体。2023年3月16日，冷水江市人民法院以张琦犯强制猥亵罪判处有期徒刑四年六个月。

通报中又指，公安机关在调查罪证过程中，取证程序符合法律规定，未发现存在刑讯逼供行为。 

而许小红及谢国东则因包庇罪，在2010年8月19日分别判处有期徒刑四年和有期徒刑三年，缓刑三年。

 

