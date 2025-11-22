台男肛门塞6cm陶瓷杯 3天无法排便终开刀取出

台湾一名男子将直径约6cm、高8cm的陶瓷杯放入肛门中，未料事后无法取出，男子憋了3天无法排便，肚子痛到受不了，紧急到医院求诊。台中大甲李综合医院驻诊外科医生吴坤达见状，马上安排手术，因杯身光滑迟迟无法夹出，最终只好动刀取出，也坦言真的无奇不有，自己看到也吓一跳。

医：无法取出只有开刀

据「中时新闻网」，吴坤达表示，该名患者到院时称，已经3天无法大便很困扰，害羞不敢提及自己肛门塞了一个杯子，经过X光摄影检查，可见骨盆腔内有一个直径约6cm、高约8cm的杯子，杯口朝下，自己当时见状吓一大跳，立即安排进手术室，要把杯子拿出来。

台男将陶瓷杯塞进肛门，手术后才取出。李综合医院

取出的陶瓷杯直径约6cm、高8cm。 李综合医院

X光摄影检查，可见骨盆腔内有一个杯。 李综合医院

吴坤达说，起初使用器械要把杯子夹出来，但因杯子光滑无法施力，加上杯身全被大肠包住，部分肠子缺血也造成坏死，后来再使用腹腔镜，依旧无法顺利取出，也担心把杯子夹碎，伤及患者或造成感染风险，最后只好在肚子上动刀划开肠子，手术总共历经2个多小时，最终才取出杯子，同时做好一个人工造口，让患者能够暂时排便。

当事男：不小心的

吴坤达表示，只能说真的无奇不有，自己术后也问过患者，到底杯子怎么塞进去，对方仅害羞回应，「我不知道，我不小心的」，也称原本打算试著用力像大便一样排出，未料杯子却卡的死死的，憋了至少3天无法排便，肚子很痛，才赶紧就医求救。

吴坤达说明，肛门塞进异物，一般临床上是基于好奇或想要寻求刺激，过去曾听过有棒球、按摩棒、椰子等，但于肛门乱塞异物，除可能导致肛门括约肌松弛产生失禁问题，还会有肠子坏死、破裂、引发腹腔感染，并发腹膜炎等风险，恐危及生命，另受伤还要造口装人工肛门，才能顺利的排便，提醒少数有特殊嗜好的民众，切记不要轻易尝试。