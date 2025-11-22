违反体育精神？男生Cos游戏角色短跑夺冠 校方取消成绩引争议｜有片

近日，厦门松柏中学的一名男学生在校运会穿裙子戴假发扮演游戏角色参加短跑比赛，结果在夺冠之后校方以「违反体育精神」为由取消其成绩，引起争议。

穿裙戴假发比赛

据网上流传影片，事情发生在11月20日，厦门市松柏中学举行校运会，一名男生参加短跑比赛，穿著裙子，戴著假发，却依然以很大的领先优势夺得冠军，而在冲过终点线之后，他摘下假发进行庆祝。

然而，该学生的成绩最终被取消，学校给出的理由是「违反体育精神」，他所在班级的精神文明班级奖评选资格也被取消。而该男生的同学表示，他扮演的其实是游戏角色。

对此，厦门松柏中学工作人员回应称，后续将发布通告回应此事，厦门市思明区教育局工作人员则表示，相关科室已介入处置，会促进校方与学生的沟通，教育引导学生。

网民点睇？

有网民支持学校的决定，表示：「校运会是正式体育赛事，需保障公平性。若允许奇装异服，可能引发模仿或干扰比赛秩序。个人行为导致班级失去评奖资格，则体现违规需担责的集体意识。」

但也有网民对于学校的决定感到不满：「若服装违规，应在赛前检录时制止，而非赛后取消成绩，该男生未作弊、未干扰他人，纯粹依靠实力夺冠，符合更快、更高、更强的体育精神，而且裙装与假发未提供竞技优势，并且其他学校也有类似的情况发生却未被处罚。」

