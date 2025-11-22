胆囊癌｜44岁网红确诊到离世仅1月 「身上不痛不痒」

湖北一名44岁网红「巧手花艺」因罹患胆囊癌于11月18日凌晨病逝，从确诊到离世仅仅1个月。 该网红的女儿透过母亲的社交媒体帐号发布讣闻后，广大网友纷纷留言哀悼。

细仔仅9岁 女儿正坐月

据内媒报道，「巧手花艺」10月时拍片宣布自己被诊断出胆囊癌且已扩散。她表示，「身上不疼不痒，只有几个结节（硬块），没想到是癌症」。并借机劝告粉丝，「千万不要生闷气，有气就发出来」。

「巧手花艺」也透露自己的心声，「我还有好多心愿没有完成，女儿15号预产期就到了，我还没有伺候月子还没有帮她带大孩子，我家多多才9岁，还有很多事情没有把他教会，叫我怎么能放心走」。据悉，这名网红的小儿子年仅9岁。

「巧手花艺」死讯传出后，其女婿也发文悼念岳母，呼吁大众勿胡乱猜测或对其家人进行网络霸凌，希望给予家属更多理解与尊重。

无明显临床症状

胆囊癌具有极强的隐匿性，早期几乎无明显临床症状，常被误诊为胆囊炎或胆结石等疾病。大部分病例发现时往往已是中晚期，而中晚期胆囊癌非常凶险，术后5年存活率不到5%。若常出现右上腹隐痛、饭后饱胀、恶心、黄疸等症状，务必提高警觉。

流行病学研究显示，全球范围内胆囊癌的女性患病率普遍高于男性，女性较男性的患病风险高出2-6倍，且患病风险随年龄增大而增加。中国胆囊癌发病率占同期胆道疾病的0.4%-3.8%，位列消化道肿瘤发病率第6位。根据中国肿瘤登记中心的数据，2012年中国胆囊癌发病率为3.82/10万，城市地区发病率为4.48/10万，农村地区发病率为3.01/10万，男性发病率为3.59/10万，女性发病率为4.05/10万。

专家建议，应养成良好生活和作息习惯，合理饮食，并定期进行体检。一旦发现胆囊息肉、胆囊炎、胆囊结石等问题，应立即到专业医疗机构进行规范诊疗。