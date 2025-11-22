豪门姻缘︱霸王茶姬张俊杰否认「富商残疾女」故事 与最美光二代属首婚

霸王茶姬始创人张俊杰发朋友圈，证实与「最美光二代」高海纯已在6月领证结婚。他否认过去曾经结婚，以及从没有「茶叶富商残疾女儿」的故事。

发朋友圈辟谣

内地网络19日以来广传一张由光伏企业「天合光能」创始人高纪凡和吴春艳发出的婚礼请柬，新郎为张俊杰、新娘是有「最美光二代」之称的高海纯，令这宗豪门婚礼成为高度关注话题。



据第一财经日报消息，11月21日，张俊杰本人通过朋友圈证实了这一婚讯，并透露已于今年6月登记领证。在感谢公众祝福的同时，张俊杰也表示：此前围绕他婚姻和创业的诸多谣言，让其本人及家人受到了很大伤害，「有必要站出来说话」。

张俊杰「郑重声明」，指在遇见妻子高海纯前，从未有过婚姻，也从未发生「茶叶富商残疾女儿」的任何故事。

30岁的张俊杰，原名张军。2017年6月在云南昆明创立霸王茶姬品牌。随后8年，霸王茶姬在全球范围内开设了超过7000家门店，注册会员突破2亿人。2025年4月，这家企业于纳斯达克上市。

2024年11月起，网上关于张俊杰的谣言层出不穷，诸如「娶富豪的残疾女儿生了孩子」、「拥有万亩茶园」等等，尤其是短影片平台被大量传播。

霸王茶姬方面表示，他们已使用法律手段对造谣者进行了打击。今年4月，人民法院公告网公布的一则起诉状副本及开庭传票，显示了与该系列谣言相关网络侵权责任纠纷的处理进展：造谣者依法受到了处罚，并公开道歉。