中国观察：提级纪念胡耀邦110诞辰 有何玄机？

前天（20日）上午，中共中央在人民大会堂举行座谈会，纪念胡耀邦诞辰110周年，中共中央总书记习近平发表讲话。这次座谈会引起海内外关注，是因为「提级」纪念，明确了这位前中共总书记在党内的崇高地位。

胡耀邦在1981年6月至1987年1月，担任中共中央主席、中共中央总书记，但当时只相当于中共大管家，头上还有几个婆婆。他刚正廉洁，锐意改革，在民间和知识界拥有很高的威望，但因为「反对资产阶级自由化不力」而下台，改任中央政治局委员。1989年4月，胡耀邦猝逝，引发追思潮，导致爆发政治风波。

自此，胡耀邦成为敏感名字。直至2005年11月，中共中央举行座谈会纪念其诞辰90周年，他的名字才正式「脱敏」。不过时任中共总书记胡锦涛没有出席座谈会，中央政治局常委曾庆红代表中央发言，总理温家宝和中央纪委书记吴官正出席。

胡耀邦。

2015年11月20日，中共中央举办胡耀邦诞辰100周年纪念座谈会，时任7名常委全部出席，习近平总书记发表讲话。这显示胡耀邦的正国级地位，而且与叶剑英元帅百年诞辰一样，在任政治局常委全部出席，其他正国级如杨尚昆、李先念等百年诞辰并非所有常委出席。

根据党内相关规定，毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、陈云、邓小平等「在党的历史上处于核心领导地位的党和国家主要领导人」，逢十诞辰由中共中央举办纪念座谈会，包括叶剑英在内的正国级无此待遇。胡耀邦此次能「提级」，代表中共中央将其地位提到了「处于核心领导地位」的水平，是个很大的变化。当然，与邓小平、陈云等逢十座谈会所有政治局常委都出席相比，胡耀邦座谈会规格略低，只有3名常委出席，还包括蔡奇、李希。

这次座谈会的隆重举行，说明中共中央高度肯定胡耀邦的历史地位和他对改革开放事业的贡献。悼念也有为现实服务之意，习近平号召全党「要像他那样，坚定理想信念，对党忠贞不渝」，「要像他那样，保持一身正气，处处以身作则」。这也显示胡耀邦的道德形象，对当下加强执政党自身建设具有重要意义。

纪晓华