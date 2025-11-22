中日恶化︱日艺人演出叫停 内地大减往返航班 日旅游收入料减5至12亿美元

中日交恶的冲击向全领域扩散。日媒报道，原定下周访华并会晤中国商务部部长王文涛的日本企业代表团，已被中方要求推迟行程。准备今年底前举行的多场日本艺人演出，据报全被叫停，包括日本知名爵士音乐家铃木良雄、大隅寿男的表演活动。反日情绪升温，有在北京开料理店的日本老板称，餐厅一半的预约被取消，形容这次危机比新冠疫情期间更严峻。

因日本首相高市早苗「台湾有事」言论引发的中日外交争端，继续延烧。共同社昨日报道，由「日中投资促进机构」牵头的日本企业团原定本月24日至27日访问中国，并于25日在北京与王文涛会面，但有关行程已在中方的要求下延期。2年前，多达80间日企曾随团访华，与商务部和国家发改委等官员会晤。中国商务部早前形容，高市事件已对中日经贸合作交流造成严重负面影响。

中日关系恶化，部份日本艺人在华的演出已取消。



企业团原定会见商务部长

中日关系恶化下，更多文化及教育交流活动被叫停。日本男演员古川雄辉前日发出致歉信称，原定12月6日举办的上海粉丝见面会因不可避免的原因取消。日本女歌手KOKIA原定本周三晚在北京举行的演唱会，也在最后一刻被取消，有歌迷在场外鼓噪。

据路透社报道，80岁的日本爵士音乐家铃木良雄在北京的演出已被取消，报道引述挪威籍活动主办人彼得森．克劳森说，中国各地的展演场馆近日收到通知，今年底前所有日本音乐家的演出可能都会被取消，并提醒不要提交新的申请。



中国内地反日情绪升高，共同社引述在北京经营料理店的日籍老板谷冈一幸说，虽然预料到高市上台后日中关系会倒退，「但没想到会恶化到这种程度」，其餐厅11月中至12月初一半的预约已被取消，11月的预约数比去年锐减8成。

该店开业至今已10年，经历过新冠疫情等难关，但谷冈表示「这次危机最为严峻。资金已见底，有可能无法继续经营」。对于日本水产品再被禁止输华，谷冈表示遗憾，希望中日双方「创造交流和对话的机会，构建友好关系」。

随着赴日旅游降温，《朝日新闻》报道，中国国际航空以「无法安排飞机」为理由，将从11月底到明年3月期间减少往返日本的航班，包括春节长假期的航班。彭博社引述中国行销技术公司华凯营销的数据称，由本月14日至12月底前原先安排从中国前往日本的144万个行程中，已取消约30%，日本的旅游收入将因此减少5亿至12亿美元。